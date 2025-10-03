Гасперини: "Никога не съм виждал три пропуснати дузпи в една ситуация “

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини коментира ситуацията с трите пропуснати дузпи при загубата с 0:1 от Лил във втория кръг от Лига Европа.

Отсъдена дузпа за Рома бе изпълнена три пъти, но вратарят на Лил отрази два удара на Довбик и един на Соуле.

"Никога не съм виждал три пропуснати дузпи в една ситуация. Допуснахме ранен гол и улеснихме много работата на Лил. Рома игра с голямо желание и скорост. Опитахме се да се върнем, борихме се до последния съдийски сигнал, но ни липсваше силата да реализираме положенията си“, каза Гасперини, цитиран от официалния уебсайт на УЕФА.

Лил има 6 точки и е на 5-то място в класирането. Рома е на 16-то място с 3 точки.