Затворен е пътят от хижа "Странджа" до бургаския квартал "Крайморие" заради наводнени участъци и закъсали автомобили

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Снимка: Христо Стефанов/БТА
Царево,  
03.10.2025 08:14
 (БТА)

Заради закъсали автомобили и наводнени участъци е затворен пътят от хижа "Странджа" до квартал "Крайморие". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР – Бургас. По данни на полицията, районът и на вилна зона "Черниците" е наводнен, като на места водата достига над един метър.

БТА припомня, че тази сутрин бе задействана системата за ранно предупреждение BG ALERT заради интензивните валежи в района. Съобщението бе пуснато във връзка със затварянето на главен път II-99 от Бургас (кв. Крайморие) до град Созопол.

Заради влошената метеорологична обстановката на територията на община Царево е обявено бедствено положение.

