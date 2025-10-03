При тежка катастрофа в района на Кресненското дефиле е загинала жена, пътуваща в микробус, съобщават от полицията

При тежка катастрофа в района на Кресненското ханче в Кресненското дефиле е загинала жена, пътуваща в микробус, казаха за БТА от пресцентъра на МВР. Пътнотранспортното произшествие е станало около 07:00 часа тази сутрин. Микробус се е блъснал в товарен автомобил, който се е движил в насрещното движение. Четирима от пътуващите в микробуса са транспортирани за прегледи. По първоначални данни всички са били в съзнание, уточниха още от пресцентъра на МВР.

От Агенция "Пътна инфраструктура" информират водачите на моторни превозни средства, че е ограничено е движението при км 390 на път I-1 Благоевград - Кресна заради катастрофата. Шофьорите са призовани да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по обходния маршрут: път II-19 Симитли - Гоце Делчев - III-198 Гоце Делчев - Марино поле - АМ "Струма" и обратно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

През септември заради катастрофа движението по път II-84 Черна Места – Якоруда при км 71, в област Благоевград временно се осъществяваше двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие между два леки автомобила. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ). Не е имало сериозно пострадали, като водачите са транспортирани за преглед в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Д-р Асен Велев“ в Разлог.