Поставят за първи път в България бродуейски мюзикъл

Поставят за първи път в България бродуейския мюзикъл „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се“ от Джо ди Пиетро. Премиерата е на сцената на НАТФИЗ тази вечер, 3 октомври, съобщават от академията.

Преводът е на Сава Драгунчев, режисьор е Димитър Стефанов. Спектакълът разказва за любовта и нейните абсурди - от първите срещи до брака, от романтичните илюзии до реалностите на съвместния живот. „С хумор, нежност и много музика, мюзикълът с участието на студентите от четвърти курс „Актьорство за куклен театър“, клас доц. Боряна Георгиева, вълнува и разсмива до сълзи“, коментират от НАТФИЗ.

„Това е спектакъл-пътешествие между истината и мита зад играта на ухажване – загадката, пред която се изправя съвременният млад човек. През първата среща и очакването до любовта и брака, но и през мъката и успехите на съвместния живот – върволица от младежи, мъже, жени, новородени, обичани и обичащи. Музика, песни и танци в истински бродуейски мюзикъл се забиват в съзнанието и остават там дълго, след като са отшумели и последните акорди от комедията на Джо ди Пиетро“, казва Димитър Стефанов.

По думите му спектакълът е поклон пред младостта и възпява любовта, като кара зрителя да се одързости и полети в романтичното и красивото, но и в смешното и смешно-тъжното: „Със средствата на най-обичания театрален език и кукленото майсторство на класа на доц. Боряна Георгиева, този мюзикъл завихря, задъхва и завладява всеки - от малък до голям, всеки, който някога е обичал, обича или ще обича живота“.

В „Аз те обичам, ти си върхът… а сега, промени се“ сценографията и костюмите са по идея на студентите, с консултант Ясмин Мандели, както и хореографията, но консултант е доц. Весела Хаджиниколова. Вокален педагог е д-р Теменуга Первазова, словесно действие – д-р Сава Драгунчев. Участват Александра Димова, Ана‑Мария Петрова, Божидар Влайков, Велина Плачкинова, Велислав Андонов, Виктор Иванов, Георги Големанов, Екатерина Калоянова, Елизабет Димчева, Калина Георгиева, Кристиян Борисов, Лъчезар Георгиев, Мария Найденова, Нели Корчева, Никол Димитрова, Никола Рашев, Николай Стефанов, Радинела Неделчева, Светослав Тонев, Симона Бакалова, Христина Чифлиджанова, Цанко Байков, Ясен Братанов.

/ДД