Бившият италиански вратар Джанлука Палиука ще гостува на школата на Берое

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
На снимката: (от ляво надясно) Веселин Пенев, директор на ДЮШ - Берое, Джанлука Палиука, бивш италиански вратар и Иван Гаджев, треньор в ДЮШ на Берое, снимка: ДЮШ - Берое
Стара Загора,  
09.10.2025 08:52
Един от легендарните италиански вратари Джанлука Палиука, световен вицешампион със Скуадрата от Мондиал 1994 в САЩ ще бъде специален гост на академията на Берое в Стара Загора. Това съобщиха за БТА от детско-юношеската школа на българския клуб.

Вратарят ще се срещне с треньорския екип от академията и с младите таланти в нея. Ръководството на Община Стара Загора също ще приеме Джанлука Палиука в сградата на местната администрация, когато е предвидена и среща с медиите.

Посещението на италианския страж в Стара Загора е със съдействието на Кондор Спорт и част от партньорството между школите на Берое и  Болоня, където Палиука е част от треньорския екип в академията. В края на август гости по партньорството бяха методисти и футболни експерти от академията на италианския клуб.

Джанлука Палиука бе специален гост по време на второто издание на конференцията FootballNext, която се състоя във вчерашния ден в София.

