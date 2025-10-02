Второто издание на конференцията FootballNext ще се състои на 8 октомври в София със специален гост Джанлука Палиука

Второто издание на конференцията FootballNext ще се състои в столичния Интер Експо Център на 8 октомври от 10:00 часа, съобщават ораизаторите от Дарик радио, dsport.bg и Кондор Спорт.

Специален гост на събитието ще бъде един от легендарните италиански вратари – Джанлука Палиука, световен вицешампион със Скуадрата от Мондиал 1994 в САЩ.



FootballNext е най-мащабният форум за футболен бизнес и иновации в България. Очаквани са над 250 гости – ръководители на елитни клубове, треньори, представители на БФС и БПФЛ, на футболни академии и експерти от цялата футболна система в страната. Целта е да се обсъди как българският футбол може да се развива устойчиво, модерно и глобално.

След 17:00 часа на живо от залата ще се излъчи и "Спортното шоу на Дарик радио" с водещите Томислав Русев и Николай Александров. Специални гости в него ще бъдат Палиука и Матьо Морьой – един от водещите експерти на английската Висша лига.

FootballNext 2025 предлага по-богата програма в сравнение с дебютното издание през миналата година, повече международни лектори и вдъхновяващи дискусии за бъдещето на футболната индустрия. Темите включват дигитална трансформация, устойчиво управление, иновации в тренировъчния процес, глобални комуникационни стратегии, спортна кариера и образование.

Българският футболен съюз се включи в инициативата, като подкрепи стремежа за повишаване на квалификацията в българския футбол. От централата осигуриха безплатен достъп за представители на професионалните клубове от Първа и Втора лига.