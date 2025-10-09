Първата Нобелова награда за литература получава френският поет Рьоне Сюли Прюдом, информира сайтът на Нобеловите награди Nobelprize.org.

През 1901 г. той получава отличието „като специално признание за неговото поетично творчество, което свидетелства за възвишен идеализъм, артистично съвършенство и рядко съчетание на качествата на сърцето и интелекта“.

Първата жена, носителка на Нобелова награда за литература, е Селма Лагерльоф. Тя печели отличието през 1914 г. Следващата жена в престижния списък е италианката Грация Деледа през 1926 г. Третото признание за жена писател идва почти двадесет години по-късно, през 1945 г., и е за латиноамериканската поетеса Габриела Мистрал.

Невинаги носителите на Нобелова награда остават запомнени. Често известни писатели не получават отличието или им е присъдено твърде късно.

Габриела Мистрал например получава наградата девет години преди Хемингуей, чийто прочут роман „За кого бие камбаната“ излиза още през 1940 г. Добрите продажби и известността не гарантират литературния приз.

Един от най-богатите писатели на своето време, изиграл ключова роля в развитието на американската литература през първата половина на ХХ век – Джек Лондон, не само не стига до Нобелова награда, а и е обвиняван в плагиатство. Първият писател от САЩ, отличен от Нобеловия комитет, е Синклер Луис – през 1930 г.

Луис обаче не е безспорен избор в собствената си родина. Известен като критик на американския начин на живот и на ценностите на средната класа, той и романът му „Главна улица“ се разминават с престижната награда „Пулицър“ през 1921 г. Печели я Едит Уортън – авторка, описваща живота на висшето общество през т.нар. Позлатена епоха, за романа си „Невинни години“.

„Невинни години“ – елегантна история за семейна изневяра през 70-те години на XIX век, е толкова влиятелно и акламирано четиво на своето време, че води до шумни „номинации“ за Нобелова награда и е екранизиран три пъти (последният път е през 1993 г. с участието на Даниъл Дей Луис, Уинона Райдър и Мишел Пфайфър под режисурата на Мартин Скорсезе). Днес изданията на „Невинни години“ може да бъдат срещнати дори в категорията „Любовни романи“.

Друг „роман на нравите", излязъл в същата година като книгите на Луис и Уортън - "Отсам рая" на Франсис Скот Фицджералд, прави автора си известен за една нощ, но не носи никакво отличие. Няколко години по-късно „Великият Гетсби" дори не успява да се продаде според очакванията.

През последните години един от най-ярките примери за плодовит писател с голям търговски успех, но все още без Нобел, е Харуки Мураками. 76-годишният автор на „Норвежка гора“, „Кафка на плажа“ и „Преследване на дива овца“ засега се разминава с престижното отличие.

Относно езиците, най-често носителите на Нобелова награда за литература пишат на английски. Следва френският, немският и испанският.



Нобелова награда за литература през този век са печелили:

2024 г. - Хан Канг, Република Корея

2023 г. – Юн Фосе , Норвегия

2022 г. – Ани Ерно , Франция

2021 г. - Абдулразак Гурна, Занзибар/ Великобритания

2020 г. - Луиз Глук, САЩ

2019 г. - Петер Хандке, Австрия

2018 г. - Олга Токарчук, Полша

2017 г. - Казуо Ишигуро, Великобритания

2016 г. - Боб Дилън, САЩ

2015 г. - Светлана Алексиевич, Беларус

2014 г. - Патрик Модиано, Франция

2013 г. - Алис Мънро, Канада

2012 г. - Мо Ян, Китай

2011 г. - Томас Транстрьомер, Швеция

2010 г. - Марио Варгас Льоса, Перу

2009 г. - Херта Мюлер, Германия

2008 г. - Жан-Мари Гюстав льо Клезио, Франция

2007 г. - Дорис Лесинг, Великобритания

2006 г. - Орхан Памук, Турция

2005 г. - Харолд Пинтър, Великобритания

2004 г. - Елфриде Йелинек, Австрия

2003 г. - Джон М. Кутци, Република Южна Африка

2002 г. - Имре Кертеис, Унгария

2001 г.- Видядхар Сураджпрасад Найпол (В.С. Найпол), Тринидад/Великобритания

2000 г. - Гао Синдзян, Китай/Франция

