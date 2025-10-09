Един човек е загинал, а 17 са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 17.

В София са регистрирани 21 леки катастрофи и една тежка. Двама са ранени, а загинали няма.

От началото на месеца са станали 139 катастрофи с девет загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5268, загиналите са 335, а ранените 6584.