Подробно търсене

Един човек е загинал, а 17 са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие

Петра Куртева
Един човек е загинал, а 17 са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие
Един човек е загинал, а 17 са ранени в катастрофи в страната през изминалото денонощие
Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
София,  
09.10.2025 08:07
 (БТА)

Един човек е загинал, а 17 са ранени при пътнотранспортни произшествия в страната през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 17.

В София са регистрирани 21 леки катастрофи и една тежка. Двама са ранени, а загинали няма. 

От началото на месеца са станали 139 катастрофи с девет загинали и 177 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 5268, загиналите са 335, а ранените 6584.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:00 на 09.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация