Румънската външна министърка Оана Цою и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха стратегическото партньорство

Укрепването на стратегическото партньорство между Румъния и САЩ, както и възможностите за разширяването му, са били основни теми на разговора, който министърката на външните работи на Румъния Оана Цою проведе с американския държавен секретар Марко Рубио вчера във Вашингтон, съобщи Аджерпрес.

„Това е първата двустранна среща между двамата представители, която се проведе по покана на държавния секретар Марко Рубио след съвместните формати на срещи по време на седмицата на високо равнище в ООН като работната среща на външните министри в трансатлантически формат“, се казва в съобщение на Министерството на външните работи на Румъния.

Министерството съобщава, че на срещата Цою е изтъкнала стратегическото значение на черноморския регион за евроатлантическата сигурност и приноса на доброто сътрудничество между Румъния и САЩ за сигурността на Източния фланг на НАТО.

В този контекст тя е подчертала решаващата роля на военното присъствие на САЩ на румънска територия, пример за което е стратегическото значение на военновъздушната база „Михаил Когълничану“ – ключов стълб за военното сдържане и отбранителната позиция на Източния фланг.

Дискусията се е фокусирала и върху засилването на икономическото сътрудничество и съвместните инвестиции в ключови сектори, както и върху все по-голямата роля на румънски компании с присъствие в САЩ.

Специално внимание е било отделено на проекти в енергийния сектор, които са фундаментални инициативи за енергийната сигурност на Румъния и региона. Същевременно е било подчертано значението на развитието на частни партньорства във високотехнологичните сектори. Двамата събеседници са обсъдили възможностите за сътрудничество с области като информационните технологии, киберсигурността, иновациите и изкуствения интелект, в които САЩ и Румъния могат да развият успешни проекти.

Според румънското министерство на външните работи на срещата е бил обсъден и въпросът за участието на Румъния в програмата за безвизови пътувания в САЩ, като румънската външна министърка е посочила ползите, които то би донесло за двустранното сътрудничество в сфери като граничната сигурност и туризма.

„Държавният секретар на САЩ благодари на Румъния за качеството на двустранните отношения и двамата представители признаха ролята на партньорството за гарантирането на сигурността на Източния фланг и за укрепването на отбраната и сдържащата позиция на съюзниците в черноморския регион. Той (Рубио) изрази интереса на САЩ за развиване на сътрудничество с Румъния в областите на икономиката и енергетиката. Специално внимание на дискусията беше обърнато на ролята на румънската общност в САЩ – жизненоважен мост между двете общества с активен принос за засилването на двустранните връзки. И двамата представители акцентираха върху значението на усилията за засилване на двустранните контакти в близко бъдеще, включително на високо равнище“, се казва в съобщението на румънското Министерство на външните работи.