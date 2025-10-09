Селекционерът на Англия Томас Тухел потвърди, че Хари Кейн ще пропусне приятелския мач срещу Уелс

Селекционерът Томас Тухел потвърди, че капитанът на националния отбор по футбол на Англия Хари Кейн ще пропусне приятелския мач срещу Уелс днес, тъй като все още изпитва болки, пише агенция ДПА.

Вицешампионите от Евро 2024 посрещат националите на Уелс на стадион "Уембли" в Лондон тази вечер, преди да се насочат квалификационния мач за Световното първенство срещу Латвия във вторник.

Очаква се Кейн да играе в Рига, но водещият голмайстор на Англия за всички времена ще пропусне двубоя с Уелс поради контузия, получена в края на срещата на клубния му състав Байерн Мюнхен с Айнтрахт Франкфурт през уикенда.

"Хари ще пропусне мача. Той получи травма в последния си мач с Байерн Мюнхен. За него беше твърде болезнено да тренира и е твърде рисковано да получи още един удар. Просто ще бъде в нестабилна ситуация откъм болката и затова му дадохме възможност ситуацията да се успокои. Убедени сме, че ще бъде готов за мача срещу Латвия", коментира Тухел.

Старши треньорът на Англия потвърди още, че Джон Стоунс, Джордан Хендерсън или Деклан Райс ще бъде капитан на отбора в отсъствието на Кейн.

"Вярваме в това, което градим и в това, което чувстваме. Вярваме в това, което виждаме с този тим и с този състав. Надпреварата започна. Не съм изненадан, че ме питат за решенията ми и че хората може би са съгласни и не са съгласни, но това е естеството на работата ми", обясни Томас Тухел и добави:

"Обратната връзка след последния ни мач беше много, много положителна и мисля, че цялата заслуга е на отбора, защото феновете на стадиона, а дори и тези у дома, усетиха, че играем като отбор. Това беше най-важното."

Тухел ще трябва да направи някои принудителни промени в тима в сравнение с двубоя срещу Сърбия и каза, че е имало "огромен шанс" да започне със същия състав, ако можеше, тъй като се стреми да изгради отбор за Световното първенство.

"В крайна сметка искаме първо да се класираме, което все още не сме направили. Когато пристигнем в САЩ, искаме да останем докрай. Можем да го постигнем само, ако пристигнем със силен, наистина силен отбор. Гледах документален филм за Ню Инглънд Пейтриътс и видях цитат, че "не събираме най-талантливите играчи, а изграждаме отбор". Напълно съм съгласен, така че точно това се опитваме да направим", коментира още германският специалист.