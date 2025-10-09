Копие на Калояновската гробница ще бъде експонирано в Регионалния исторически музей – Сливен

Копие на Калояновската гробница ще бъде експонирано в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен. Това съобщи в интервю за БТА директорът на културния институт доц. д-р Николай Сираков. Възстановката представя структурата и съдържанието на оригиналната гробница, открита през 1963 г. в село Калояново, област Сливен.

„Откриваме копие на Калояновската гробница, като сме се опитали да пресъздадем как е изглеждала при разкриването ѝ – гробната камера, тракийския аристократ, даровете и жертвания кон“, посочи Николай Сираков.

Оригиналната гробница е открита случайно в частен двор в началото на ноември 1963 г. от Иван Чакмаков, жител на село Калояново. Разкопките са извършени от екип на Археологическия институт при БАН под ръководството на научния сътрудник Мария Чичикова. Тя е единствената каменна гробница по средното течение на Тунджа.

Гробницата се състои от две преддверия и гробна камера. Датирана е от втората четвърт на IV век пр. Хр. Сред погребалните дарове са златен нагръдник с 22 златни пластини, фрагмент от бронзов шлем, железен лемеж, сребърни елементи от конска амуниция и червенофигурна керамика с изображения на Дионис и Аполон. В преддверието е открито погребано животно – кон, жертван като част от ритуала. При човешкото погребение е открит златен нагръдник и апликации. Археологическите находки свидетелстват за принадлежност на погребания към висшите социални слоеве на тракийското общество.

След проучванията, с цел съхранение, върху гробницата е изграден бетонен защитен кожух. По-късно възникват затруднения поради това, че гробницата се намира в частен имот. Опитите за отчуждаване не постигат резултат. По тази причина гробницата не е достъпна за посетители на място.

„Дълго време търсихме решение на проблема с имота. Впоследствие кандидатствахме по програма на Национален фонд „Култура“ към Министерството на културата и реализирахме идеята да пресъздадем гробницата в музейна среда,“ обясни доц. Сираков.

Копието е изградено по архивните чертежи и документация, изготвени от археолога Мария Чичикова. Наред с възстановката, в съседна витрина са изложени оригиналните находки, открити в гробницата. Костите на покойника и жертвания кон се съхраняват в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН в София.

Предвижда се и добавяне на мултимедийно съдържание, което ще представя историята на гробницата и хода на археологическите проучвания. Целта е да се осигури по-добра информираност и контекст за посетителите.

С възстановката на Калояновската гробница Регионалният исторически музей – Сливен цели да направи археологическото наследство по-достъпно за широката публика.