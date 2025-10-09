Варненски художник създаде книга, която „говори“ и „пее“ за проблемите на планетата Земя

Книга, която „говори“ за проблемите на планетата Земя през последните десетилетия, изработи сценографът Георги Бараков от Варна. Той има бакалавърска степен от специалността "Сценичен и екранен дизайн" в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, след което и магистратура "Книга, илюстрация и печатна графика" в Националната художествена академия. Възпитаник е на Школа „Дедал“, където представи своята дипломна работа от Академията, с която е изпълнил задача да създаде продукт, в който вървят заедно две или повече издания.

Книгата е озаглавена „Асфалтов е светът“ и по думите му по трагикомичен начин илюстрира проблеми на планетата през последните десетилетия като войни, замърсяване на природата, шум, вреда от човешката дейност и как те рефлектират върху живите същества.

В основата стои цитат на популярната детска „Оранжева песен“, чиито фрази са интерпретирани в илюстрациите, представляващи дигитални колажи. „Реших да заменя оранжевия с по-актуалния черен цвят. Когато прочетох в интернет определението за асфалт, което гласи „черна, полутечна маса, съставена основно от битум“, си казах, че това е идеална метафора на света ни и така се роди концепцията на целия проект“, сподели пред БТА Бараков.

Сюжетът започва с рисунка на дете, което вижда света цветен и красив, но в следващите страници се добавя черно и се експонира основната идея на автора. Всеки разтвор на книгата отговаря на строфа от песента, но изменена, за да станат небето, морето, тревата и градът асфалтови вместо оранжеви. В края се стига до полет към друга планета. В изделието художникът съчетава популярни образи, фотографии от реални събития. Влага и идеята за макро и микрокосмоса, изразена чрез символи, обясни още той.

Книгата има две приложения. Едното е бяло и съобщава факти за замърсяването и климатичните промени от последните години. На всяка страница те се увеличават, въртейки се около символа на Земята подобно космически боклук, докато обхванат цялото пространство. В края обаче авторът оставя надежда с фразата „И все пак Земята се върти“.

Другото приложение е грамофон, изработен от Бараков и фотографа Георги Стоянов от Школа „Дедал“. В него през сглобяваща се фуния звучи „Оранжева песен“, възпроизведена с ръчно въртене от винилова плоча. „Асфалтов е светът“ е създаден в два екземпляра, но авторът се надява трудът му да не остане само на този етап. Планира да го развие, за да бъде тиражиран в бъдеще.

Георги Бараков сподели, че от дете е искал да учи илюстрация, но сметнал, че за тази професия е необходима повече ерудиция и опит. Сега каза, че се чувства свободен да се изразява по най-подходящия начин, не смята да се ограничава занапред в един жанр, защото всяка форма на изказ е начин да споделиш идеите си.

Както БТА писа Георги Бараков спечели наградата за сценография на спектакъла „Маншон, Полуобувка и Мъхеста брада“ на 19-ия Международен куклен фестивал „Златният делфин“.