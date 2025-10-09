Улисес Давила се призна за виновен за участие в схема за манипулиране на мачове от австралийската футболна лига

Бившият капитан на отбора на Макартър от Австралийската футболна лига Улисес Давила се призна за виновен в съда в Сидни за участие в манипулиране на мачове, съобщава АП.

34-годишният мексиканец Давила е обвинен, че е ръководил незаконна схема с цел печалби от залози, като той заедно с още двама съотборници Клейтън Люис и Кейрин Бакъс умишлено са си изкарвали жълти картони в общо шест срещи от австралийския елит през 2023 и 2024 година.

Присъдата на Давила ще бъде произнесена на 19 декември, докато Люис и Бакъс бяха освободени от съдебна отговорност още през септември, тъй като магистратите прецениха, че двамата не са имали съществена роля за организирането на схемата, а и са оказали пълно съдействие в разследването на случая.

Тримата бяха арестувани през май 2024 година, а малко по-късно договорите им с Макартър бяха прекратени.

В един от манипулираните мачове от 9 декември 2023 година срещу ФК Сидни те си изкарват умишлено предупреждения, като Давила получава жълт картон заради разкарване на топката, Люис е санкциониран заради бутане на съперник в гърдите, а Бакъс - заради грубо нарушение.

На този двубой за направени множество залози, че играчите на Макартър ще получат поне четири жълти картона, като печалбата е над 200 хиляди австралийско долара, а Давила е заплатил по 10 хиляди долара на съотборниците си за участието в схемата.



Улисес Давила беше считан за един от обещаващите таланти във футбол, като участва на Световно първенство за младежи до 20 години в Колумбия през 2011 година и дори бележи за победата на Мексико над Франция с 3:1 в мача за бронзовите медали. Малко по-късно той подписва договор с английския Челси, но така и не успява да запише дебют за "сините" от Лондон, а от 2019 година заиграва в австралийската лига, в която е избран за играч на сезона през 2020/2021.