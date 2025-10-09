Преместиха контролата между националните отбори на Аржентина и Пуерто Рико от Чикаго в Маями

Приятелският мач между националните отбори по футбол на Аржентина и Пуерто Рико в Съединените щати беше преместен от Чикаго във Форт Лодърдейл и пренасрочен за вторник поради съображения за сигурност и логистични въпроси, съобщиха организаторите, цитирани от агенция "Ройтерс".

Двубоят, първоначално насрочен за понеделник на "Солджър Фийлд", сега ще се проведе ден по-късно на стадион "Чейс" във Флорида - дом на клубния тим на капитана на държавния състав на Аржентина Лионел Меси Интер Маями.

Според местни медии, промяната се е наложила поради широко разпространените протести в Чикаго срещу имиграционната политика на САЩ, което е затруднило гарантирането на сигурността на събитието. Промяната дава и възможност за удължаване на продажбата на билети и насрочване на мача за вечерта.

Световният шампион Аржентина, който вече си осигури място на Мондиал 2026 в САЩ, Мексико и Канада, ще играе и срещу Венецуела в приятелски мач в петък на стадион "Хард Рок" в Маями като част от подготовката си за предстоящото първенство.