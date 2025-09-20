Подробно търсене

Имиграционните служби са извършили над 400 ареста при операция в района на Чикаго

Пламен Йотински
Служители на Имиграционните и митническите служби на САЩ извършват арест в Парк Ридж. Снимка: AP/Erin Hooley
Чикаго,  
20.09.2025 00:03
Служители от имиграционните служби са арестували над 400 души в рамките на операция в района на Чикаго, която започна преди по-малко от две седмици, съобщи високопоставен служител от Имиграционните и митническите служби (ИМС), предаде Асошиейтед прес.

Маркос Чарлз от ИМС съобщи числото по време на интервю за Асошиейтед Прес. Броят, който не е широко разгласен, дава ранна представа за това, което се очертава като мащабна операция по правоприлагане, след като подобни операции бяха стартирани в Лос Анджелис и Вашингтон.

На въпроса дали смята, че броят на арестите на този етап от операцията е положителен, Чарлз отговори, че 400 е "солидно число", като добави, че то включва арести, извършени от други федерални агенции освен ИМС, които подпомагат кампанията.

"Ще провеждаме тази операция, докато не сметнем, че сме постигнали успех", каза той. "Няма определена крайна дата."

ИМС започна операцията си в района на Чикаго на 8 септември, което предизвика загриженост сред активисти и имигрантски общности, които твърдят, че има забележимо увеличение на броя на агентите по имиграционния контрол. Това засили страха в общностите, които и без това се страхуват от мащабните арести или агресивните тактики, използвани в други градове, които са обект на твърдата имиграционна политика на президента Доналд Тръмп.

Операцията доведе до обвинения в употреба на прекомерна сила и груби акции, които засегнаха и американски граждани, но задоволиха поддръжниците на Тръмп, които твърдят, че той изпълнява обещанието си за масови депортации.

Администрацията на Тръмп обеща да изпрати в Чикаго голям брой имиграционни агенти и войници от Националната гвардия, въпреки ожесточените протести на местните лидери и жители. Военното разполагане в Чикаго все още не се е осъществило, въпреки че операциите по прилагане на имиграционното законодателство продължават.

15.09.2025 09:55

Тръмп обеща национално извънредно положение заради отказа на кмета на Вашингтон полицията да си сътрудничи с имиграционните служби

Американският президент Доналд Тръмп днес заяви, че ще обяви национално извънредно положение и ще наложи федерален контрол над столицата Вашингтон, след като кметът на града Мюриъл Баузър каза, че местната полиция няма да си сътрудничи с имиграционните и митническите органи, предаде Ройтерс.
12.06.2025 19:36

Нюсъм вижда размириците в Лос Анджелис като възможност да се позиционира за лидер на опозицията срещу Тръмп

Губернаторът на щата Калифорния Гавин Нюсъм отново е в окото на бурята. "Това е изключително важен момент", каза самият Нюсъм в интервю тази седмица, докато по улиците на втория по големина град в САЩ - Лос Анджелис, се струпваха протестиращи, а
10.06.2025 09:57

Напрежението в Лос Анджелис ескалира, след като Тръмп мобилизира морски пехотинци и още 2000 национални гвардейци, пишат американски издания

Пентагонът съобщи вчера, че мобилизира още 2000 военнослужещи от Националната гвардия и около 700 морски пехотинци в отговор на размириците, свързани с имиграцията. С този ход броят на военнослужещите, които ще бъдат разположени в Лос Анджелис, щата Калифорния, вече възлиза на около 4700. Протестите в града избухнаха, след като в петък федерални служители арестуваха имигранти в рамките на специална операция. Демонстрациите бързо обхванаха и съседния Парамаунт, където имаше още арести на имигранти. Ескалацията на напрежението днес продължава да е водеща тема в американския печат.

Към 00:15 на 20.09.2025 Новините от днес

