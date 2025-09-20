Имиграционните служби са извършили над 400 ареста при операция в района на Чикаго

Служители от имиграционните служби са арестували над 400 души в рамките на операция в района на Чикаго, която започна преди по-малко от две седмици, съобщи високопоставен служител от Имиграционните и митническите служби (ИМС), предаде Асошиейтед прес.

Маркос Чарлз от ИМС съобщи числото по време на интервю за Асошиейтед Прес. Броят, който не е широко разгласен, дава ранна представа за това, което се очертава като мащабна операция по правоприлагане, след като подобни операции бяха стартирани в Лос Анджелис и Вашингтон.

На въпроса дали смята, че броят на арестите на този етап от операцията е положителен, Чарлз отговори, че 400 е "солидно число", като добави, че то включва арести, извършени от други федерални агенции освен ИМС, които подпомагат кампанията.

"Ще провеждаме тази операция, докато не сметнем, че сме постигнали успех", каза той. "Няма определена крайна дата."

ИМС започна операцията си в района на Чикаго на 8 септември, което предизвика загриженост сред активисти и имигрантски общности, които твърдят, че има забележимо увеличение на броя на агентите по имиграционния контрол. Това засили страха в общностите, които и без това се страхуват от мащабните арести или агресивните тактики, използвани в други градове, които са обект на твърдата имиграционна политика на президента Доналд Тръмп.

Операцията доведе до обвинения в употреба на прекомерна сила и груби акции, които засегнаха и американски граждани, но задоволиха поддръжниците на Тръмп, които твърдят, че той изпълнява обещанието си за масови депортации.

Администрацията на Тръмп обеща да изпрати в Чикаго голям брой имиграционни агенти и войници от Националната гвардия, въпреки ожесточените протести на местните лидери и жители. Военното разполагане в Чикаго все още не се е осъществило, въпреки че операциите по прилагане на имиграционното законодателство продължават.