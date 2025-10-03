Сигнали за паднали дървета заради силния вятър са подадени в Областното пътно управление в Разград

Сигнали за паднали дървета заради силния вятър са подадени в Областното пътно управление (ОПУ) в Разград, съобщи за БТА дежурният в ОПУ.

Той посочи, че засега е подадена информация, че има паднали дървета на пътното платно на пътя Разград – Русе преди разклона за село Писанец и на пътя между исперихските села Малко Йонково и Лудогорци.

Екипи на пътното управление пътуват към районите, за да отстранят дърветата, посочи дежурният. Той отбеляза, че в цялата област вали дъжд и духа силен вятър. Изпочупени са и клони на дървета по улиците на Разград.

Към този час няма постъпила информация за пътни произшествия в Разградско, допълни дежурният в ОПУ.