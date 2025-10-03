Белият дом води преговори за участие на Тръмп в предаването "60 минути" на телевизия "Си Би Ес Нюз"

Белият дом води преговори с телевизия "Си Би Ес Нюз" за ново участие на президента на САЩ Доналд Тръмп в предаването "60 минути", след като през юли "Парамаунт Скайданс", компанията майка на Си Би Ес, се съгласи да плати 16 млн. долара, за да уреди съдебен спор с Тръмп, предаде Ройтерс.

Агенцията се позовава на съобщение в новинарския сайт "Семафор" (Semafor) в САЩ, който цитира представители на американската администрация.

Тръмп подаде съдебен иск срещу Си Би Ес за това, че миналата година телевизията е фаворизирала в популярното предаване "60 минути" съперничката му за президентските избори от Демократическата партия Камала Харис.

Новината за евентуално интервю на Тръмп идва след съобщения в американските медии, че "Парамаунт Скайданс" ще обяви скоро придобиването на десноцентристката онлайн медия "Фрий Прес" (The Free Press) и ще наеме нейния съосновател Бари Уайс за главен редактор на "Си Би Ес Нюз".

По-рано тази година бившият изпълнителен продуцент на "60 минути" Бил Оуенс подаде оставка, позовавайки се на опасения относно редакционната независимост. По-късно президентката на "Си Би Ес Нюз" Уенди Макмеън също подаде оставка, като заяви, че тя и компанията имат различни виждания за бъдещето на медията.

Телевизия Си Би Ес неотдавна обяви също така, че през май следващата година ще спре "Късното шоу на Стивън Колбер", който често критикува Тръмп.