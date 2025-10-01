Подробно търсене

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби

Валерия Динкова
Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби
Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби
Екоактивистка Грета Тунберг на лодката "Мадлийн" преди да отплава за Газа заедно с флотилията "Глоубъл Сумуд", Италия, 1 юни 2025 г. Снимка: AP Photo/Salvatore Cavalli
Тунис,  
01.10.2025 22:19
 (БТА)
Етикети

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".

"Военните кораби напредват, за да прехванат флотилията, която е само на 81 морски мили от Газа", съобщи в изявление магребската секция на флотилията "Глоубъл Сумуд".

Френският политик Мари Месмьо и френско-палестинският депутат в Европейския парламент Рима Хасам заявиха, че техните плавателни съдове вече са прехванати.

/ВС/

Свързани новини

01.10.2025 22:10

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. "Израелските Военноморски сили се свързаха с
01.10.2025 19:17

Италианският депутат на борда на хуманитарната флотилия за Газа каза, че тя е на 90 морски мили от палестинския анклав

Италианският депутат от опозиционната италианска Демократическа партия Артуро Ското, който е на борда на хуманитарната флотилия за Газа, заяви, днес, че тя се намира на 90 морски мили от палестинския анклав, предаде АНСА. Парламентаристът допълни,
01.10.2025 16:41

Военен кораб се е доближил до плаващата към Газа международната хуманитарна флотилия, заявиха нейни представители

Пропалестинската флотилия с помощи за Газа, в която има над 40 плавателни съда, съобщи днес, че военен кораб се е доближил до нея, преди тя да достигне крайната си дестинация, предаде ДПА.  Активист от флотилията публикува видеоклип в "Екс", в който

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:04 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация