Италианският депутат на борда на хуманитарната флотилия за Газа каза, че тя е на 90 морски мили от палестинския анклав

Италианският депутат от опозиционната италианска Демократическа партия Артуро Ското, който е на борда на хуманитарната флотилия за Газа, заяви, днес, че тя се намира на 90 морски мили от палестинския анклав, предаде АНСА.

Парламентаристът допълни, че досега не е имало хуманитарна мисия, която да се е доближавала толкова до Газа. Депутатът каза, че от една страна членовете на флотилията се чувстват горди, а от друга страна са гневни, защото не знаят какво ще могат да постигнат там

"Ние ще бъдем прехванати в международни води и вероятно ще ни арестуват“, заяви той. „Това ще бъде незаконен акт, защото ще се случи в международни води. Ние ще следваме правилата на глобалната хуманитарна флотилия, които изискват да проявим пасивна съпротива“, заяви депутатът.

На борда на флотилията има четирима италиански парламентаристи от опозицията.

Италианският премиер Джорджа Мелони вече каза, че флотилията предприема рисковано и безотговорно начинание, за да достави помощ, която по установените от Италия канали може да достигне до палестинците по по-бърз начин.

Италианското правителство предложи и флотилията да остави помощта, която носи, в Кипър, откъдето Латинската патриаршия в Йерусалим ще я внесе в Израел и оттам по отворен коридор тя ще влезе в ивицата Газа. Членовете на флотилията отказаха това предложение.