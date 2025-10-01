Подробно търсене

АНСА: Израел блокира хуманитарната флотилия, плаваща към Газа

Пламен Йотински
Кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд". Снимка: AP/Anis Mili
Газа,  
01.10.2025 21:43
 (БТА)
Участници в пътуващата към ивицата Газа хуманитарна флотилия "Глоубъл Сумуд" съобщиха, че Израел вече е прехванал водещите кораби на флотилията и войници се качват на борда, предаде АНСА.

"Качването на борда започна", заявиха активистите, като добавиха, че прехващането е  започнало "с лодката "Алма", която в момента е изолирана”.

Израел издаде заповед за спиране по силата на наложената морска блокада на ивицата.

"В 20:25 ч. Израел издаде заповед за спиране на лодките от флотилията“, обявиха активисти от италианската делегация, предаде АНСА.

"Беше съобщено, че опитът да се пробие блокадата представлява нарушение на международното право. Ако продължим, ще бъдем спрени и корабите ще бъдат конфискувани", добавиха активистите, обяснявайки, че "израелските сили продължиха с пропагандни послания".

От флотилията съобщиха, че израелски катери и надуваеми лодки се приближават към водещите й кораби по пътя към Газа.

"Двадесет лодки се приближават към нас, а пет надуваеми лодки са пред "Сириус", съобщи флотилията. 

"Сириус" е един от корабите, водещи хуманитарната флотилия.

Междувременно италианският външен министър заяви, че Израел е гарантирал пред него, че няма да прилага никакво насилие срещу хуманитарната флотилия, предаде Ройтерс.

А министърът на отбраната на Италия отбеляза, че хората, намиращи се на борда на корабите от флотилията "Глоубъл Сумуд" трябва да бъдат отведени в пристанище Ашдод.

/ВД/

Свързани новини

01.10.2025 22:19

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа заявиха, че са обградени от израелски военни кораби

Активистите на хуманитарната флотилия за Газа тази вечер заявиха, че са "обградени от израелски военни кораби" и че основните плавателни съдове са прехванати, предаде Франс прес, позовавайки се на поредица публикации в "Инстаграм".
01.10.2025 22:10

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. "Израелските Военноморски сили се свързаха с
01.10.2025 21:04

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е
01.10.2025 19:17

Италианският депутат на борда на хуманитарната флотилия за Газа каза, че тя е на 90 морски мили от палестинския анклав

Италианският депутат от опозиционната италианска Демократическа партия Артуро Ското, който е на борда на хуманитарната флотилия за Газа, заяви, днес, че тя се намира на 90 морски мили от палестинския анклав, предаде АНСА. Парламентаристът допълни,
01.10.2025 16:41

Военен кораб се е доближил до плаващата към Газа международната хуманитарна флотилия, заявиха нейни представители

Пропалестинската флотилия с помощи за Газа, в която има над 40 плавателни съда, съобщи днес, че военен кораб се е доближил до нея, преди тя да достигне крайната си дестинация, предаде ДПА.  Активист от флотилията публикува видеоклип в "Екс", в който
01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

