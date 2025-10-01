Военен кораб се е доближил до плаващата към Газа международната хуманитарна флотилия, заявиха нейни представители

Пропалестинската флотилия с помощи за Газа, в която има над 40 плавателни съда, съобщи днес, че военен кораб се е доближил до нея, преди тя да достигне крайната си дестинация, предаде ДПА.

Активист от флотилията публикува видеоклип в "Екс", в който се вижда военен патрулен катер, движещ се без светлини в непосредствена близост до един от плавателните съдове.

Организаторите на флотилията, сред които е и шведската климатична активистка Грета Тунберг, съобщиха сутринта в "Телеграм", че активистите се подготвят "за предстояща атака".

Няколко души от флотилията съобщиха, че израелски военни кораби са заплашвали конвоя през нощта. Тези твърдения не могат да бъдат потвърдени от независими източници.

Евентуален сблъсък между флотилията и израелските военноморски сили би могъл са възникне на Йом Кипур, най-свещения ден в израелския календар, който започва днес при залез слънце и завършва при залез слънце утре.

Общественият живот в Израел до голяма степен спира днес. От израелска страна все още не са направени официални изявления.