Флотилията с хуманитарна помощ за Газа заяви, че израелските сили са проявили "активна агресия" срещу нея

Международната флотилия, която се опитва да достави хуманитарна помощ за палестинците в ивицата Газа, заяви днес, че израелските военноморски сили проявяват срещу нейни плавателни съдове "активна агресия", предаде Ройтерс.

"Плавателният съд "Флорида" бе блъснат нарочно във водата. "Юлара", "Метеке" и други съдове бяха обстрелвани с водни оръдия", написаха от флотилията "Глоубъл Сумуд" в приложението "Телеграм".

Всички пътници на борда са невредими, се поясни в публикацията.

По-рано израелското Министерство на външните работи обяви, че плавателни съдове на флотилията с хуманитарна помощ за Газа са били спрени, а шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са били откарани "невредими и в добро здраве" на израелско пристанище.