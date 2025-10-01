Израел съобщи, че е спрял плавателни съдове на флотилията с помощи за Газа, а Тунберг и "нейните приятели" са откарани "невредими" на израелско пристанище

site.btaИзраел съобщи, че е спрял плавателни съдове на флотилията с помощи за Газа, а Тунберг и "нейните приятели" са откарани "невредими" на израелско пристанище
Няколко плавателни съда на флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд" са били спрени, а хората на тях са били откарани на израелско пристанище, обяви днес в изявление Министерството на външните работи на Израел, цитирано от Ройтерс.
Шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са "невредими и в добро здраве", уточни външното министерство в публикация в социалната мрежа "Екс", придружена с видео.
На него се вижда Тунберг, придружена от няколко въоръжени израелски военнослужещи, които носят маски, отбелязва световната агенция.
