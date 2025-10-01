Подробно търсене

Израел съобщи, че е спрял плавателни съдове на флотилията с помощи за Газа, а Тунберг и "нейните приятели" са откарани "невредими" на израелско пристанище

Иво Тасев
Шведската екоактивистка Грета Тунберг маха от лодка, която е част от флотилията "Глоубъл Сумуд", 31 август 2025. Снимка= АП/Emilio Morenatti
Йерусалим,  
01.10.2025 23:46
 (БТА)
Няколко плавателни съда на флотилията с хуманитарна помощ за ивицата Газа "Глоубъл Сумуд" са били спрени, а хората на тях са били откарани на израелско пристанище, обяви днес в изявление Министерството на външните работи на Израел, цитирано от Ройтерс.

Шведската екоактивистка Грета Тунберг и "нейните приятели" са "невредими и в добро здраве", уточни външното министерство в публикация в социалната мрежа "Екс", придружена с видео.

На него се вижда Тунберг, придружена от няколко въоръжени израелски военнослужещи, които носят маски, отбелязва световната агенция.

Свързани новини

01.10.2025 22:10

Израелските ВМС предупредиха хуманитарната флотилия за Газа да промени курса си

Израелските Военноморски сили (ВМС) достигнаха до хуманитарната флотилия за Газа и ѝ наредиха да промени курса си, съобщи в изявление израелското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. "Израелските Военноморски сили се свързаха с
01.10.2025 21:04

Флотилията с хуманитарна помощ за Газа очаква да бъде прехваната от израелските военноморски сили

Очакваме до час израелските военноморски сили да започнат да прехващат десетките кораби от флотилията "Глоубъл Сумуд", заявиха организаторите на хуманитарната акция, добавяйки, че на борда на корабите, които се опитват да доставят помощ за Газа, е
01.10.2025 12:26

АНСА: Флотилията "Глоубъл Сумуд" навлиза в "опасна зона", приближавайки се към Газа

Частната флотилия от кораби, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа - "Глоубъл Сумуд", е навлязла в зона, където съществува риск пътят ѝ да бъде пресечен от израелските въоръжени сили, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.
30.09.2025 20:12

Италианските военноморски сили ще спрат ескорта на международната флотилия "Глоубъл Сумуд" с помощи за ивицата Газа, обяви Рим

Италианските военноморски сили ще преустановят ескорта на международната флотилия, превозваща хуманитарна помощ за ивицата Газа, на 150 морски мили (278 километра) от бреговете на анклава, обяви днес Министерството на отбраната на Италия, цитирано от Ройтерс.
30.09.2025 15:19

Израел обвини флотилията "Глоубъл Сумуд", която превозва хуманитарна помощ към Газа, че има връзки с чуждестранно крило на "Хамас"

Израел обвини частната флотилия "Глоубъл Сумуд" (Global Sumud), превозваща хуманитарна помощ към ивицата Газа, че има преки връзки с чуждестранно крило на "Хамас", предаде ДПА.

