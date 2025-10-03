Недостигът на квалифицирани кадри засяга над 90 процента от предприятията в областта, съобщи директорът на Бюрото по труда в Разград

Недостигът на образовани и квалифицирани кадри засяга над 90 процента от предприятията в областта, съобщи за БТА директорът на „Бюрото по труда“ в Разград Виолета Рангелова. Тя подчерта, че да привлекат добри служители, работодателите задължително трябва да прибягват към иновативни мерки и действия, включващи стандартни и нестандартни предложения за работа. По думите ѝ към днешна дата не е новост в офертите за работа да са разгледани и включени условия и предложения за релокация, смяна на мястото на живеене, осигуряване на транспорт, помощ за семействата на служителите при устройване в даденото населено място.

„Една от възможностите, която придобива все по-широк обществен отзвук, е наши сънародници зад граница да могат да се реализират професионално и да се върнат в България“, посочи Рангелова. Тя припомни, че наред със съществуващи частни инициативи, Агенцията по заетостта, чрез реализиране на проекта „Избирам България – Компонент 1“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, си е поставила за задача от една страна- да върне част от българите у дома, и от друга страна- да осигури балансирано развитие на отделните региони.

„Служителите в Бюрото по труда в град Разград, като професионалисти в сферата на трудовото посредничество, в т.ч. като граждани, сме убедени, че трябва да направим всичко възможно да улесним завръщането на българите от чужбина, да вдъхновим и мотивираме нашите близки да се завърнат у дома. Защо вярваме в тази цел? Защото част от нашия екип е един служител, реализирал се в продължение на над 20 години в чужбина“, подчерта Рангелова. Тя обясни, че след успешна кариера в казино „Мираж“ в Лас Вегас, днес Севдалина Цонева е техен колега и е старши експерт в отдел „Посреднически услуги“.

„Севди познава живота в чужбина, постигнала е в пряк и преносен смисъл своята „Американска мечта“, но тя е избрала сама да се върне в родната България, а всички ние сме щастливи, че е част от екипа на „Бюрото по труда в град Разград“, добави директорът на институцията.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.