Шофиращите в област Смолян да се движат с повишено внимание заради паднали камъни, предупреждават от Областното пътно управление

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Дърво паднало вчера на пътя Смолян-Девин.
Смолян,  
03.10.2025 07:35
Шофиращите в област Смолян да се движат с повишено внимание заради падащи камъни по шосетата, предупреждават от Областното пътно управление. Пътната обстановка в областта е есенно – зимна, дъжд вали в региона от около 24 часа. 

Екипи на пътноподдържащите фирми работят по отстраняване на паднали камъни по трасетата Мадан – Неделино в участъка към с. Старцево, по пътищата Ляска – Лещак, Широка лъка – Стойките и на 1 км от Тешел. Валежи от сняг в областта засега няма, уточняват от ОПУ.

