Подробно търсене
РАЗШИРЕНА

Летището на Мюнхен възобнови работата, след като 17 полета бяха анулирани заради забелязани дронове

Николай Станоев
Летището на Мюнхен възобнови работата, след като 17 полета бяха анулирани заради забелязани дронове
Летището на Мюнхен възобнови работата, след като 17 полета бяха анулирани заради забелязани дронове
Самолети на международното летище на Мюнхен, 10 март 2025 г. Снимка: Peter Kneffel/ДПА чрез АП
Берлин,  
03.10.2025 07:50
 (БТА)

Международното летище на германския град Мюнхен възобнови работа рано тази сутрин, след като бе затворено заради дронове, забелязани в района снощи - в навечерието на националния празник на Германия, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е поредният подобен инцидент през последната седмица след тези в скандинавски държави, включително в датската столица Копенхаген.

Анулирани бяха общо 17 полета от мюнхенското летище - едно от най-големите в Европа. Петнадесет пътнически самолета, които трябваше да кацнат в столицата на провинция Бавария, бяха пренасочени към летищата на други германски градове или съседна Австрия.

Заради отменените полети бяха засегнати близо 3 хиляди пътници, за които бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.

Първият самолет, който кацна в Мюнхен днес - в 5:25 ч. (6:25 ч. българско време), пристигна от тайландската столица Банкок.

Очевидец, цитиран от Ройтерс, е видял хора да се регистрират за полет до Варна, България.

Германските власти не коментираха публично кой може да е пуснал дроновете в района на мюнхенското летище, но представители на ЕС и европейски правителства обвиниха за подобни инциденти с дронове Русия. Вчера руският президент Владимир Путин се пошегува, че няма да изпраща повече дронове в Дания, но страната му отрече да има отношение към тези случаи, отбелязва Ройтерс.

В Копенхаген лидерите от ЕС одобриха планове за подобряване на отбраната срещу дронове.

Германия отбелязва днес 35-ата годишнина от своето обединение. Националният празник на страната - Денят на германското единство, е и почивен ден, като много хора използват дългия уикенд, за да пътуват.

Спирането на работа от летището на Мюнхен засили още повече напрежението в града, след като популярният бирен фестивал Октоберфест в баварската столица беше временно затворен заради бомбена заплаха, посочва Ройтерс.

 

 

 

/НС/

Свързани новини

02.10.2025 15:03

Европа търси съвети от Украйна за защита срещу дронове

По време на срещата на върха на Европейската политическа общност (ЕПО) в Копенхаген европейските лидери се стремят да се възползват от опита и експертните познания на Украйна в борбата с нахлуването на дронове, предаде ДПА. "За съжаление
01.10.2025 19:42

България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“, каза премиерът Желязков в Копенхаген

България подкрепя създаването на европейска „стена срещу дронове“, каза премиерът Росен Желязков в Копенхаген, където участва в неформалната среща на Европейския съвет. Това съобщиха от правителствената информационна служба.По думите на Желязков в дългосрочен план трябва да изградим необходимата степен на ранно предупреждение, проследяване, при
01.10.2025 17:32

Заподозреният за бомбената заплаха на Октоберфест е 57-годишен германски гражданин, съобщи полицията

Полицията предполага, че мъжът, открит мъртъв след експлозията и пожара в жилищна сграда в Мюнхен, е заподозреният за бомбената заплаха срещу световноизвестния фестивал Октоберфест, предаде германският в. "Велт".  Разследващите предполагат, че става
01.10.2025 16:24

Българските граждани в Мюнхен да избягват райони и събития с масово струпване на хора, препоръчват от МВнР

Българските граждани в Мюнхен да избягват райони и събития с масово струпване на хора и да следват стриктно препоръките на местните власти, препоръчват от Министерството на външните работи (МВнР) на сайта си.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:51 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация