Летището на Мюнхен възобнови работата, след като 17 полета бяха анулирани заради забелязани дронове

Международното летище на германския град Мюнхен възобнови работа рано тази сутрин, след като бе затворено заради дронове, забелязани в района снощи - в навечерието на националния празник на Германия, предаде Ройтерс.
Агенцията отбелязва, че това е поредният подобен инцидент през последната седмица след тези в скандинавски държави, включително в датската столица Копенхаген.
Анулирани бяха общо 17 полета от мюнхенското летище - едно от най-големите в Европа. Петнадесет пътнически самолета, които трябваше да кацнат в столицата на провинция Бавария, бяха пренасочени към летищата на други германски градове или съседна Австрия.
Заради отменените полети бяха засегнати близо 3 хиляди пътници, за които бяха осигурени походни легла, одеяла и храна.
Първият самолет, който кацна в Мюнхен днес - в 5:25 ч. (6:25 ч. българско време), пристигна от тайландската столица Банкок.
Очевидец, цитиран от Ройтерс, е видял хора да се регистрират за полет до Варна, България.
Германските власти не коментираха публично кой може да е пуснал дроновете в района на мюнхенското летище, но представители на ЕС и европейски правителства обвиниха за подобни инциденти с дронове Русия. Вчера руският президент Владимир Путин се пошегува, че няма да изпраща повече дронове в Дания, но страната му отрече да има отношение към тези случаи, отбелязва Ройтерс.
В Копенхаген лидерите от ЕС одобриха планове за подобряване на отбраната срещу дронове.
Германия отбелязва днес 35-ата годишнина от своето обединение. Националният празник на страната - Денят на германското единство, е и почивен ден, като много хора използват дългия уикенд, за да пътуват.
Спирането на работа от летището на Мюнхен засили още повече напрежението в града, след като популярният бирен фестивал Октоберфест в баварската столица беше временно затворен заради бомбена заплаха, посочва Ройтерс.
