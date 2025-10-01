ННА: Депутатът Джумблат и селскостопанският министър на Ливан обсъдиха подкрепата за земеделските производители и развитието на селските райони

Депутатът и лидер на Прогресивната социалистическа партия Теймур Джумблат, посрещна днес в района "Клемансо" в Бейрут министъра на селското стопанство д-р Низар Хани, който бе придружен от своя екип и от съветника Хусам Харб, предаде ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Дискусиите бяха съсредоточени върху стратегиите на министерството за укрепване на устойчивостта на фермерите, разширяване на международните пазар и модернизиране на селскостопанската инфраструктура.

Джумблат потвърди подкрепата на Демократичното събрание за инициативи, обслужващи развитието на селските райони, като похвали инициативността на Хани.

Министърът подчерта необходимостта от сътрудничество между министерствата, парламента и частния сектор за гарантиране на продоволствената сигурност и укрепване на икономиката.

Двете страни се съгласиха да поддържат координация, за да осигурят устойчиви решения и да насърчават селското стопанство като стълб на икономическото и социално възстановяване на Ливан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ННА)