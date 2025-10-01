Подробно търсене

Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища, според доклад на "ПЕН Америка"

Елена Христова
Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища, според доклад на "ПЕН Америка"
Стивън Кинг е най-забраняваният автор в американските училища, според доклад на "ПЕН Америка"
Писателят Стивън Кинг. Снимка: АП/Mark Lennihan, File
Ню Йорк ,  
01.10.2025 21:00
 (БТА)

Нов доклад на организацията "Пен Америка" за забраните на книги в американските училища установи, че Стивън Кинг е авторът, който е най-вероятно да бъде цензуриран, предаде Асошиейтед прес. 

Според доклада "Забранени в САЩ" страната е разделена между щати, които активно ограничават произведенията, и такива, които се опитват да ограничат или премахнат забраните.

Докладът проследява над 6800 случая на книги, които са временно или постоянно изтеглени за учебната 2024-2025 г. Новата цифра е по-ниска от над десетте хиляди за 2023-24 г., но все още е далече над нивата отпреди няколко години, когато организацията не дори не е счела за необходимо да състави доклад.

Около 80 процента от тези забрани идват само от три щата, които са приели или са се опитали да приемат закони, изискващи изтеглянето на книги, считани за неприемливи - Флорида, Тексас и Тенеси. 

Междувременно организацията "ПЕН Америка" не е открила почти никакви случаи на изтегляне на книги в няколко други щата, като Илинойс, Мериленд и Ню Джърси са сред тези, които имат закони, ограничаващи правомощията на училищните и обществените библиотеки да правят това.

Книгите на Стивън Кинг са били цензурирани 206 пъти, според доклада на "ПЕН Америка". Сред 87-те произведения на автора, засегнати от цензурата, са "Кери" и "Сблъсък". 

Най-забраняваното произведение на който и да е автор е дистопичната класика от 60-те години на миналия век "Портокал с часовников механизъм" на Антъни Бърджес от 60-те години, за който организацията е открила 23 случая на изтегляне. 

Други книги и автори, изправени пред сериозни ограничения, са "Продадена" на Патриша Маккормик, "Завинаги" на Джуди Блум и "Без дъх" на Дженифър Нивън, както и множество произведения на Сара Дж. Маас и Джоди Пико.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

06.06.2025 14:09

„Институтът“ – новият телевизионен трилър по Стивън Кинг, имаше премиера в Лондон

Американският писател Стивън Кинг и режисьорът Джак Бендер отново влязоха в тандем за нов телевизионен трилър „Институтът“, който имаше премиера в Лондон в четвъртък, пише Ройтерс. Сериалът е базиран на едноименния бестселър на Кинг от 2019 г. Преди
13.02.2025 21:00

Стивън Кинг пренаписа приказката „Хензел и Гретел“ с илюстрации от Морис Сендак

Предстоящо издание на класическата приказка „Хензел и Гретел“ съчетава мрачните таланти на двамата литературни гиганти, които никога не са се срещали - Стивън Кинг и покойния Морис Сендак, предаде Асошиейтед прес.  Издателство HarperCollins обяви,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:30 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация