Global Pop е връщане изцяло към поп музиката, каза пред БТА Нина Николина

Много съм щастлива, че точно в Деня на музиката, 1 октомври, започваме нашето турне. И неслучайно избрахме то да започне от Пловдив. Първо, защото много харесваме града. Второ - защото двама от музикантите в бандата, Мартин Денев и Мартин Ташев, са пловдивчани. Винаги се чувстваме добре тук. Това каза певицата Нина Николина пред БТА на концертната премиера на новия си албум Global Pop в Пловдив.

"След Пловдив продължаваме към Бургас и се връщаме в София. Като казах връщане, може би това е и точно думата, която трябва да употребя за това връщане към поп музиката. Защото дълги години, заедно с бандата, стиловете, които правим и обхващаме, са много, но сa предимно на фолклорни песни. Сега в този формат и с този албум, който предстои да излезе - Global Pop, става едно връщане изцяло към попмузиката“, каза изпълнителката.

Тя посочи, че това е едно ново старо начало, защото началото е било дадено още с песента "Ти“ преди повече от 20 години, когато заедно с текстописеца Гери Турийска и композитора Магомед Алипев–Мага са направили именно тази песен, която все още намира своя живот и е пускана навсякъде в българския ефир. Това според Нина Николина означава, че песента вече е извън времето.

"Тя си е надживяла времето и решихме, че трябва да направим едно нейно продължение “, каза певицата и сподели, че освен "Огледало", която е своеобразна изповед за любовта към родината и по думите й с текст, който те хваща за гърлото, предстоят още четири нови песни. Целият албум ще излезе в дигиталните музикални платформи към края на октомври. "Към момента няма да го пускаме на физически носител, но няколко пъти приятели и журналисти ми подхвърлиха идеята, че може да го направим на винил - ще обмисля тази възможност когато минат концертите и се върна към техническата работа“, уточни Нина Николина.

Тя посочи, че вторият сингъл "Страх от високо“ ще излезе на 1 ноември. "Нарочно избрахме тази дата – Ден на будителите, както днес е Ден на музиката, а и клипът е вече готов, така че песента наистина е жестока. Към всички хора, които ми се обаждат и хвалят „Огледало“ – не знаете какво следва – „Страх от високо“, заключи снощи певицата.

Проектът Global Pop е реализиран съвместно с композитора Магомед Алипев–Мага и текстописеца Гергана Турийска – създателите на някои от най-емблематичните български поп песни.

"Този проект е много специален, защото точно преди 23 години, когато започнахме да го правим с Мага, се постави един нов стил в българската поп музика, който много умело съчетаваше фолклорни елементи, но си оставаше в поп. И мисля, че до този момент не бяха правени подобни продукции. Имало е музика, която е въз основа на фолклора, тоест ремикс на народни песни, но никога с така оригинално и новосъздадено поп звучене. После прекъснахме, Нина се е впусна в други жанрове, други интересни идеи и проекти и се радвам, че толкова години по-късно отново имахме възможност да се съберем същия екип и да продължим там, откъдето сме спрели. Направихме 5 песни, една от които е „Огледало“, която е посветена на България“, каза за БТА Гери Турийска.

По думите й е много е трудно да се пише текст за България – "да не звучи възрожденски, родолюбски". "Беше предизвикателство да вкарам темата в поетична форма, но мисля, че се получили много добре“, сподели тя. Идеята й е хрумнала от турнето на "Пощенска кутия за приказки“, което са осъществили в последните две години в Европа.

"Имахме 42 издания и навсякъде се срещахме с българската общност в съответната страна, като след четенията разговаряхме с хората на щанда ни с книги и обичах да ги питам "Щастливи ли сте, как се чувствате? Мислите ли да се прибирате в България?“. Равносметката е, че всички мечтаят да се върнат, но поради една или друга причина не го правят, защото нещо ги спира. Дали това е политическата или икономическата обстановка в страната или това, че вече от 20 и повече години са навън и децата им са родени в други държави и са част от образователната система. Но истината е, че носталгията е много силна“, заяви тя и разказа, че са се смели и плакали на равни интервали с тези прекрасни хора, които са избрали да живеят извън страната, но които винаги ще са си българи.

Турийска подчерта, че другите песни също са много интересни и че няма търпение да публиката да ги чуе, защото следващият сингъл, който са планирали да пуснат на 1 ноември. "Страх от високо“ според нея е истински хит и тя има огромни очаквания за песента. "Имам усещането, че завършваме албум, който започнахме преди повече от 20 години“, допълни тя и посочи, че хитовете "Ти“ и "Не мога“, които все още се слушат, са едни от най-добрите неща, които е правила.

Освен тях, в проекта влизат и"„Нека вали“ и "Със затворени очи“, които бяха представени със специално аранжирани концертни версии, подготвени специално за концерт-премиерата тази вечер. Публиката чу и новите песни "Огледало“ , "Двама“ и "Страх от високо“, а на бис Нина Николина изпълни "Сън“.

Global Pop е проект с дълбока емоционална сила, модерен звук и ясно послание – музиката е универсален език, който свързва светове, култури и сърца, разказват от екипа на Нина Николина. След концерта в Пловдив следват Бургас – днес, и София – утре.

Както писа БТА, на 1 септември, в Стара Загора беше премиерата на пилотния сингъл "Огледало“. Клипът е заснет на Белоградчишките скали. На фона на природния феномен Нина Николина носи тоалет на дизайнера Наим Кан, работил с Мишел Обама, Бионсе и Ан Хатауей. Александър Моллов е режисьор, оператор и монтажист на видеото. Това е 45-ата песен от проекта "Пеещи артисти“, уточнява продуцентът Игор Марковски, автор на проекта.