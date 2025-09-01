Летният театър в Стара Загора посреща тази вечер трупата "Пеещи артисти"

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Снимка: Никола Узунов/БТА, архив
Стара Загора,  
01.09.2025 09:13
 (БТА)

Най-голямата сцена на открито в Стара Загора, намираща се в сърцето на парк „Митрополит Методий Кусев“, ще посрещне тази вечер обичани български певци за концерта на трупата „Пеещи артисти“. Това става ясно от програмата с предстоящи събития, публикувана на местната администрация.

В събитието ще вземат участие Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Мариана Попова, Добрин Досев, Веселин Веселинов-Еко, Димитър Туджаров -Шкумбата и трио „Дежа вю“. Специален гост ще бъде певицата Нина Николина. Тя ще представи за първи път пред публика най-новата си песен „Огледало“. Музиката на песента е на Мага Алиев, стиховете – на Гери Турийска. Режисьор и оператор на клипа е Александър Моллов.  

Водещ на концерта ще бъде актьорът Дарин Ангелов, а диригент ще бъде маестро Николай Стоев.

БТА припомня, че тазгодишното турне на „Пеещи артисти“ започна с концерт на 25 юни в Пловдив.

