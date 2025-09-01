Нина Николина представя нов сингъл и албум в София, Пловдив и Бургас

Нина Николина представя нов сингъл, албум и концерт-премиера, съобщават от екипа на певицата. От октомври, във всички дигитални платформи излиза нейният 13-и албум Global Pop, както и вторият сингъл, с вече заснето видео – „Страх от високо“.

Албумът включва пет нови песни, създадени от творческия тандем, създал песента „Ти“ (композиторът Магомед Алиев-Мага и Гергана Турийска – текст). Освен новите песни, в проекта влизат „Ти“, „Не мога“, „Нека вали“ и „Със затворени очи“, които ще бъдат представени със специално аранжирани концертни версии, подготвени специално за концерт-премиерата.

Global Pop е проект с дълбока емоционална сила, модерен звук и ясно послание – музиката е универсален език, който свързва светове, култури и сърца, разказват от екипа на Нина Николина. Първият концерт е в Пловдив – на 1 октомври, следват Бургас – 2 октомври, и София – 3 октомври.

Както писа БТА, днес, 1 септември е премиерата на пилотния сингъл „Огледало“. Клипът е заснет на Белоградчишките скали. На фона на природния феномен, Нина Николина носи тоалет на дизайнера Наим Кан, работил с Мишел Обама, Бионсе, Ан Хатауей. Александър Моллов е режисьор, оператор и монтажист на видеото. Това е 45-ата песен от проекта „Пеещи артисти“, която ще бъде изпълнена за първи път пред публика тази вечер, на концерта в Стара Загора, уточнява продуцентът Игор Марковски, автор на проекта.

