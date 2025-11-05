Нина Николина снима видеото на „Страх от високо“ в Странджа

site.btaНина Николина снима видеото на „Страх от високо“ в Странджа
„Страх от високо“ е вторият сингъл на Нина Николина от 13-ия ѝ албум Global Pop, информират от екипа на певицата.
Режисьор и оператор на видеоклипа е Петър Димов-Българевеца, който снима певицата в местности на планината Странджа, близо до село Фазаново.
Същата локация бе избрана и за снимките на копродукцията на Белгия, Нидерландия и България - „Белгийският крал“, получил световно признание и с участието на Нина Николина, в ролята на българската фолклорна певица Ана.
Албумът Global Pop има трака, включва пет нови песни, създадени от творческия тандем, дал живот на песента „Ти“ – композиторът Магомед Алиев-Мага и Гергана Турийска – текст. През септември излезе пилотният сингъл „Огледало“.
