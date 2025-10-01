"Нашият отбор има потенциал", каза треньорът на баскетболния Спартак Плевен Тодор Тодоров след победата над Дубрава

"Нашият отбор има потенциал", каза старши треньорът на баскетболния Спартак Плевен Тодор Тодоров след победата с 83:82 у дома над хърватския Дубрава Загреб в първата си среща от Европейската северна баскетболна лига.

Тодоров изрази надежда, че публиката е забелязала старанието, което всеки един от играчите е положил по време на двубоя. И прикани феновете да бъдат търпеливи, за да дадат възможност на състезателите да развият своя потенциал и да продължат да побеждават.

"Преди няколко дни казах, че на този отбор му трябва време. Радвам се, че успяхме да извлечем максимума от тази среща, въпреки, че на моменти можехме да поведем и да затворим мача по-рано и в края на първото полувреме, и при шест точки разлика за Спартак през втората част", добави треньорът.

Тодор Тодоров заяви още, че са допуснали отборът на Дубрава само за пет минути в края на първото полувреме да отбележи 17 точки, което го е върнало в мача.

Тодоров оцени високо играта на Джейлен МакКлауд, но добави, че в отбора има и качествени български баскетболисти, дори на неговия пост. Те също могат да изпъкнат в даден момент и да поведат отбора. Треньорът вярва, че това ще се случи в хода на сезона.

"Победата ни дава увереност в това, което искаме да постигнем по време на сезона. Престижно е името на Спартак Плевен да се споменава с добро. Радвам се, че победихме в този мач. Имахме късмет това да се случи", допълни специалистът.

За предстоящия след дни домакински мач срещу софийския Левски, наставникът на Спартак Плевен каза, че очаква, както обикновено срещу този отбор, да не бъде лесен. Левски е доказал в годините, че има традиции, а в настоящия сезон има и добра сплав от млади перспективни играчи и такива с голям опит.

"За нас няма да има нищо лесно този сезон. Най-важното е да се опитваме всеки един мач да работи в наша полза и да играем все по-добре", коментира в заключение треньорът на Спартак Плевен Тодор Тодоров.