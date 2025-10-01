Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Най-резултатен в мача беше Джелен МакКлауд (в средата). Снимка: Кореспондент на БТА в Плевен Юрий Конов
Плевен,  
01.10.2025 21:01
Спартак Плевен спечели първия си мач от Европейската северна баскетболна лига срещу хърватския Дубрава Загреб с 83:82 (17:21, 27:27, 22:18, 17:16). Това се случи при домакинството им в плевенската зала "Балканстрой".

Първият кош в мача беше за баскетболистите на Дубрава. Плевенчани успяха бързо да влязат в мача и да поведат в резултата. Четири минути след началото те водеха с 12:10. Хърватите подобриха играта си и две минути и половина по-късно вече водеха с 9 точки. Тогава треньорът на Спартак Тодор Тодоров поиска първото техническо прекъсване в мача. Веднага след него момчетата му отбелязаха пет безответни точки и наставникът на хърватския отбор Тихомир Буян взе прекъсване. Частта завърши при резултат 17:21.

Веднага след подновяването на играта двата отбора си размениха по един кош, а след това направиха и по една зрелищна забивка. Плевенчани изравниха при 25:25 и 27:27. Тройка на Николай Титков ги изведе напред – 30:27. Преднината им набъбна до 42:33. Гостите подобриха играта си и минута преди края на полувремето вече водеха с 1 точка, а в края му на таблото беше изписано 44:48. До почивката най-резултатен беше Джон Майкъл Райт от гостите. За плевенчани Джейлен МакКлауд отбеляза 16.

Второто полувреме започна нервно като зачестиха личните нарушения. До средата му разликата се движеше между 4-5 точки. Стрелбата от зоната за три точки на Спартак не се получаваше. Две минути и 58 секунди преди края на частта съдиите спряха играта, за да прегледат на видеоповторение спорна ситуация. Топката бе отсъдена за отбора от Загреб. Плевенските баскетболисти намалиха на 63:64. След това гостите отбелязаха още един кош, но със сирената МакКлауд вкара от собственото си поле и изравни - 66:66.

Последната четвърт започна с кош на Майом Буум от Спартак, който "взриви" публиката на трибуните. Последва бърза размяна на кошове, а МакКлауд през центъра изведе домакините напред  - 76:70. Отборът на Дубрава отново взе инициативата. Последваха две изравнявания, но хърватите поведоха с 80:78. Отново играта беше прекъсната, за да се гледа видеоповторение. Този път спорната ситуация беше отсъдена в полза на Спартак, който успя да поведе с 81:80. Повече от минута след това отборите не можаха да намерят правилния път към противниковия кош. Двадесет секунди преди края на мача домакините водеха с 83:82. Топката беше за гостите, които не можаха да се възползват и Спартак победи с точка разлика.

Най-резултатен в мача стана Джейлен МакКлауд от Спартак с 35 точки. Джон Майкъл Райт от гостите завърши с 26.

За Спартак следват още едно домакинство на чешкия Оломуцко на 15 октомври и гостуване на косовския Пея на 28 октомври.

