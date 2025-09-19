Подробно търсене

Черно море Тича победи Спартак Плевен във финала на Черноморските игри

Данаил Войков
Във Варна се провежда турнир по баскетбол от Черноморските игри, снимка кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
Варна,  
19.09.2025 20:25
Финална среща на приятелски турнир по баскетбол Черноморски игри:

Спартак Плевен – Черно море Тича 75:85 (21:32, 16:21, 21:17, 17:15)

Черно море Тича спечели приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри, който се проведе в зала „Христо Борисов“ във Варна. Домакините на турнира надделяха във финала над Спартак Плевен с 85:75. За победителите Ламонт Уест завърши с 22 точки, а Венцислав Петков добави 15 точки. Алонзо Гафни пък завърши мача с "дабъл-дабъл" -14 точки и 15 борби. За Спартак Джелайд Маклауд и Кавой Скот вкараха по 22 точки.

Отборът на Черно море Тича започна отлично срещата и започна да трупа преднина. Стрелбата на варненските състезатели от зоната за три точки бе на ниво и след около 6 минути игра те се откъснаха с преднина от 13 точки при 24:11. Последваха добри минути за Спартак, като плевенчани вкараха осем безответни точки и намалиха пасива си до 5 точки – 19:24. В самия край на периода Черно море Тича вкара още две тройки и взе първата част с 32:21. Играчите на треньора Васил Евтимов вкараха общо 8 тройки през първата част от 12 опита. През втората четвърт Черно море Тича продължи с добрата си игра и в защита, и в нападение. Тимът започна да трупа преднина, която около средата на периода достигна 17 точки при 42:25. Последва силна серия за Спартак, като плевенчани се възползваха от неточната стрелба на играчите на Черно море Тича и вкараха 10 поредни точки и намалиха изоставането си до 9 точки – 35:44. На почивката резултатът беше 53:37 за Черно море Тича.

За две минути игра след почивката варненският тим поведе с 20 точки при 57:37. Отборът на Спартак обаче показа характер и успя да намали изоставането си до 12 точки около 2:35 минути преди края на третия период при 52:64. Преди последната четвърта част резултатът бе 70:58 за Черно море Тича. В средата на последния период Спарта Плевен успя да свали пасива си до под 10 точки – 67:75. До края на мача играта бе оспорвано, но Черно море Тича успя да вземе мача с 85:75.

