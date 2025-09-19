Черно море Тича победи Спартак Плевен във финала на Черноморските игри

Финална среща на приятелски турнир по баскетбол Черноморски игри:

Спартак Плевен – Черно море Тича 75:85 (21:32, 16:21, 21:17, 17:15)

Черно море Тича спечели приятелския турнир по баскетбол Черноморски игри, който се проведе в зала „Христо Борисов“ във Варна. Домакините на турнира надделяха във финала над Спартак Плевен с 85:75. За победителите Ламонт Уест завърши с 22 точки, а Венцислав Петков добави 15 точки. Алонзо Гафни пък завърши мача с "дабъл-дабъл" -14 точки и 15 борби. За Спартак Джелайд Маклауд и Кавой Скот вкараха по 22 точки.

Отборът на Черно море Тича започна отлично срещата и започна да трупа преднина. Стрелбата на варненските състезатели от зоната за три точки бе на ниво и след около 6 минути игра те се откъснаха с преднина от 13 точки при 24:11. Последваха добри минути за Спартак, като плевенчани вкараха осем безответни точки и намалиха пасива си до 5 точки – 19:24. В самия край на периода Черно море Тича вкара още две тройки и взе първата част с 32:21. Играчите на треньора Васил Евтимов вкараха общо 8 тройки през първата част от 12 опита. През втората четвърт Черно море Тича продължи с добрата си игра и в защита, и в нападение. Тимът започна да трупа преднина, която около средата на периода достигна 17 точки при 42:25. Последва силна серия за Спартак, като плевенчани се възползваха от неточната стрелба на играчите на Черно море Тича и вкараха 10 поредни точки и намалиха изоставането си до 9 точки – 35:44. На почивката резултатът беше 53:37 за Черно море Тича.

За две минути игра след почивката варненският тим поведе с 20 точки при 57:37. Отборът на Спартак обаче показа характер и успя да намали изоставането си до 12 точки около 2:35 минути преди края на третия период при 52:64. Преди последната четвърта част резултатът бе 70:58 за Черно море Тича. В средата на последния период Спарта Плевен успя да свали пасива си до под 10 точки – 67:75. До края на мача играта бе оспорвано, но Черно море Тича успя да вземе мача с 85:75.