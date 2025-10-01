Подробно търсене

Тръмп заяви, че ще се срещне със Си Цзинпин след четири седмици, ще говорят и за соята

Пламен Йотински
Президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин се видяха по време на срещата на върха на Г-20 в Осака през 2019 г. Снимка: AP/Susan Walsh
Вашингтон,  
01.10.2025 22:21
 (БТА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че соята ще бъде основна тема на разговорите, когато се срещне с китайския президент Си Цзинпин след четири седмици, предаде Ройтерс.

"Производителите на соя в нашата страна са засегнати, защото Китай, само по "преговорни" причини, не купува", написа Тръмп в "Трут соушъл".

Китайските вносители все още не са купили соя от есенната реколта в САЩ по време на търговската война между Вашингтон и Пекин, което струва на американските фермери милиарди долари загуби от продажби, посочва Ройтерс.

Есента обикновено е основният сезон за продажби на американска соя, тъй като фермерите събират свежа реколта от нивите си, а глобалните купувачи чакат най-големият доставчик Бразилия да събере следващата си реколта.

Китай, най-големият вносител на соя в света, се обърна към Южна Америка за доставки, като избягва износа от САЩ, оказвайки натиск върху фючърсите на соята на Чикагската борса.

Миналия месец Тръмп заяви, че той и Си са постигнали напредък по споразумението за Tикток по време на телефонен разговор и че следващата им среща ще бъде лице в лице в Южна Корея, за да обсъдят търговията, проблема с трафика на наркотици и войната на Русия в Украйна.

/ВС/

01.10.2025

