Тръмп и Си търсят днес сделка за "ТикТок" в опит да намалят напрежението между САЩ и Китай

Бойчо Попов
Тръмп и Си търсят днес сделка за "ТикТок" в опит да намалят напрежението между САЩ и Китай
Тръмп и Си търсят днес сделка за "ТикТок" в опит да намалят напрежението между САЩ и Китай
Снимка: AP/Ashley Landis, архив
Вашингтон/Пекин,  
19.09.2025 08:26
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението "ТикТок" (TikTok) да продължи да работи в Съединените щати и същевременно да намали напрежението между двете страни, съобщи Ройтерс.

Разговорът между двамата лидери, планиран за петък сутринта американско време, ще бъде първият им от три месеца. Той ще се съсредоточи върху "ТикТок" и търговските отношения. Китай досега не е потвърдил участието си в този разговор.

Контактите между Вашингтон и Пекин се засилват в момент, когато се обсъжда и възможна лична среща на върха между Тръмп и Си по време на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Южна Корея в края на октомври.

Съгласно решение на Конгреса приложението трябваше да бъде затворено за американските потребители от януари 2025 г., ако активите му в САЩ не бъдат прехвърлени от китайския собственик "БайтДенс" (ByteDance) на американски инвеститори. Подписът на Пекин остава едно от ключовите препятствия пред сделката.

Тръмп заяви вчера, че харесва "ТикТок" и че приложението е с голяма стойност, която Съединените щати държат в ръцете си, тъй като именно те трябва да одобрят бъдещето му. Според запознати източници договореността предвижда американските активи да преминат към американски инвеститори, но приложението да продължи да използва алгоритъма на "БайтДенс". Това поражда опасения сред част от законодателите в САЩ, че Китай може да използва приложението за събиране на данни и влияние.

Китайската страна твърди, че няма доказателства "ТикТок" да представлява заплаха за националната сигурност.

Преговорите се вписват в по-широкия контекст на напрегнатите отношения между двете икономики. Сред темите са конкуренцията в полупроводниците и високите технологии, американският натиск за повече покупки на соя и самолети "Боинг", както и ограничаване на износа на китайски химикали, свързани с производството на фентанил.

От началото на втория си мандат през януари Тръмп значително повиши митата върху китайския внос, което предизвика ответни мерки от страна на Пекин. През април тарифите достигнаха трицифрени нива, а впоследствие бяха постигнати частични договорености, които временно ограничиха митническата война.

Въпросите за достъпа до редкоземни метали, реактивни двигатели, софтуер за проектиране на чипове и други ключови технологии остават нерешени. Според анализатори Китай използва умело комбинацията от "морков и тояга", като от една страна предлага "ТикТок" като средство за диалог, а от друга ограничава достъпа до стратегически ресурси.

Тръмп представя митата като инструмент за възстановяване на работни места, намаляване на дефицита и защита на националните интереси. Въпреки високите ставки Китай остава третият по големина търговски партньор на САЩ и източник на най-големия двустранен дефицит в търговията със стоки.

Регионалните напрежения около Тайван и Южнокитайско море също остават, като Вашингтон е изправен пред предизвикателството да балансира вниманието си между тези кризи и войните в Украйна и в Газа.

Говорител на китайското посолство във Вашингтон подчерта, че дипломацията на държавните глави е от съществено значение за развитието на отношенията между двете държави.

В знак на добра воля преди разговора Пекин разреши заминаването за САЩ на служителка на банка "Уелс Фарго" (Wells Fargo), която месеци наред не е могла да напусне Китай. 

/БП/

Към 08:52 на 19.09.2025 Новините от днес

