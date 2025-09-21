"БайтДенс" ще има едно място в Борда на директорите на американските операции на "ТикТок", САЩ – шест

Споразумението между САЩ и Китай за американския бизнес на "ТикТок" (TikTok) предвижда, че "БайтДенс" (ByteDance) ще може да заеме едно от седемте места в борда на новата компания, а останалите шест ще бъдат заети от американци. Информацията бе потвърдена от високопоставен представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп продължава усилията си да спаси платформата за кратки видеоклипове, която има 170 милиона потребители в САЩ, от забрана, след като през 2024 г. Конгресът прие закон, според който "ТикТок" трябваше да бъде закрит до януари 2025 г., ако "БайтДенс" не продаде активите си в страната. Тръмп отложи прилагането на закона до средата на декември, за да бъде отделен американският бизнес на "ТикТок" от глобалните операции, да бъдат привлечени американски инвеститори и да се гарантира, че новата структура на собствеността ще бъде призната за пълна продажба съгласно закона от 2024 г.

Постигането на споразумение тази седмица бележи рядък напредък в месеци наред преговори между двете най-големи икономики в света, насочени към ограничаване на търговското напрежение. В петък Тръмп заяви, че е обсъдил въпроса по телефона с китайския президент Си Цзинпин и че двамата ще се срещнат лично след шест седмици. Китайските власти засега не са коментирали публично състоянието на разговорите.

Според Белия дом подробностите по споразумението до голяма степен съответстват на съобщенията на Ройтерс и други медии от последните дни. Очаква се Тръмп да удължи спирането на прилагането на закона с още 120 дни, което ще постави крайния срок за окончателно споразумение през април.

"ТикТок", китайското министерство на търговията и Администрацията на киберпространството на Китай не са отговорили на исканията за коментар.

Американски законодатели настояват за яснота относно прилагането на споразумението. "Подробностите ще бъдат от решаващо значение. Не трябва да допускаме Китай да получи допълнителен достъп до личните данни на милиони американци и не трябва да позволяваме на Тръмп да предаде "ТикТок" на своите технологични приятели", заяви конгресменът демократ Франк Палоун.

Не е ясно дали сегашната форма на сделката ще се брои за пълно отчуждаване, както се изисква от закона от 2024 г. Самият Тръмп отдава на "ТикТок" роля за изборната си победа миналата година и има 15 милиона последователи в личния си акаунт. Белият дом също стартира официален канал в платформата миналия месец.

Съгласно споразумението всички данни на американските потребители ще се съхраняват в инфраструктура, управлявана от американската софтуерна компания "Оракъл" (Oracle). Официален представител посочи, че алгоритъмът на "ТикТок" е "преквалифициран и управляван в САЩ извън контрола на "БайтДанс".

"Алгоритъмът за препоръки на "ТикТок" е преработен от нулата под американски надзор с американски данни и никакви данни не се споделят извън страната", уточни той.

Тази част се счита за особено важна, тъй като през последните години американските власти предупреждаваха, че алгоритъмът може да бъде използван от Китай за оказване на влияние върху съдържанието в социалните медии. Според публикации на Ройтерс и други издания алгоритъмът на "БайтДенс" може да бъде лицензиран.

Американските потребители обаче ще могат да взаимодействат със съдържание от целия свят в "ТикТок". Американските активи на платформата ще бъдат мажоритарно притежавани от американски инвеститори и ще се управляват от борд с експерти по национална сигурност и киберсигурност в САЩ.

Сред настоящите акционери на "БайтДенс" са "Съскюхана Интернешънъл Груп" (Susquehanna International Group), "Дженерал Атлантик" (General Atlantic) и "Кей Кей Ар" (KKR). "БайтДанс" ще притежава по-малко от 20 на сто от акциите в съвместното предприятие, което ще контролира операциите на "ТикТок" в Съединените щати, заяви още американският държавен служител.