Граждани на САЩ ще получат 6 от 7 места в борда на директорите на американските операции на „ТикТок“ , съобщи Белият дом

Споразумението между Вашингтон и Пекин за бъдещето на „ТикТок“ ще включва клауза, според която граждани на САЩ ще заемат шест от седем места в борда на директорите на американските операции на платформата за споделяне на кратки видеоклипове, предаде Ройтерс.

„Ще има седем места в борда на директорите, който ще контролира приложението в САЩ. Шест от тях ще бъдат заемани от американци“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за американския телевизионен канал „Фокс Нюз“.

Високопоставен служител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, каза, че споразумението между Вашингтон и Пекин за бъдещето на „ТикТок“ ще изисква всички данни на американски потребители да се съхраняват в облачна компютърна инфраструктура в САЩ, управлявана от американската софтуерна компания „Оракъл“.

Служителят увери, че алгоритмите на приложението ще се управляват и пазят в САЩ извън контрола на компанията майка „БайтДенс“, която ще разполага с дял от под 20 процента в съвместното предприятие.