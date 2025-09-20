Подробно търсене

Граждани на САЩ ще получат 6 от 7 места в борда на директорите на американските операции на „ТикТок“ , съобщи Белият дом

Виктор Турмаков, Алексей Маргоевски
Централата на "ТикТок" за САЩ в Кълвър Сити - Калифорния. Снимка: АП/Damian Dovarganes
Вашингтон,  
20.09.2025 22:33
 (БТА)

Споразумението между Вашингтон и Пекин за бъдещето на „ТикТок“ ще включва клауза, според която граждани на САЩ ще заемат шест от седем места в борда  на директорите на американските операции на платформата за споделяне на кратки видеоклипове, предаде Ройтерс.

„Ще има седем места в борда на директорите, който ще контролира приложението в САЩ. Шест от тях ще бъдат заемани от американци“, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за американския телевизионен канал „Фокс Нюз“.

Високопоставен служител на Белия дом, цитиран от Ройтерс, каза, че споразумението между Вашингтон и Пекин за бъдещето на „ТикТок“ ще изисква всички данни на американски потребители да се съхраняват в облачна компютърна инфраструктура в САЩ, управлявана от американската софтуерна компания „Оракъл“.

Служителят увери, че алгоритмите на приложението ще се управляват и пазят в САЩ извън контрола на компанията майка „БайтДенс“, която ще разполага с дял от под 20 процента в съвместното предприятие.

Свързани новини

19.09.2025 19:55

Тръмп ще разговаря през октомври със Си Цзинпин на срещата на върха на АТИС

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне в края на следващия месец с китайския си колега Си Дзинпин на срещата на върха на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, предаде Асошиейтед
19.09.2025 08:26

Тръмп и Си търсят днес сделка за "ТикТок" в опит да намалят напрежението между САЩ и Китай

Американският президент Доналд Тръмп и китайският президент Си Цзинпин ще се опитат да постигнат споразумение, което да позволи на видео приложението "ТикТок" (TikTok) да продължи да работи в Съединените щати и същевременно да намали напрежението

