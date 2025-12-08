"Релакс зона" заработи в градската "Чифте баня" в Кюстендил

В Кюстендил заработи обновена зона на местната "Чифте баня". Това съобщи кметът Огнян Атанасов, който показа и обновените хигиенни помещения, готови да приемат жителите и гостите на града. "Обособена е релакс-зона. Тя е отворена за семейства, за жители и гости на града, всички желаещи да се възползват от лечебните качества на нашата минерална вода. Зоната е смесена – за мъже и жени, и е достъпна с бански костюми", каза кметът Атанасов. Той допълни, че помещенията са запазили автентичния си вид, но отскоро хигиената е на доста високо ниво.

"Не е лукс, но е възможност за всеки, който иска да изпита удоволствието от кюстендилската минерална вода", каза още Атанасов. Той допълни, че водата е има превъзходни качества, спомагащи за възстановяване, детоксикация и регенерация, и отнема от стреса.

"Най-хубавото нещо е, че това е единствената баня, в която се ползват охладители, т.е. и студената вода, с която се охлажда топлата, също е минерална", каза още Атанасов.

Помещението за релакс, което работи от събота, разполага с повече от 15 душа, автентични корита, два басейна с топла минерална вода, а водата в тях се сменява всекидневно. "Всеки може да се възползва от релакс зоната, на нормални цени, каза кметът на Кюстендил и допълни, че банята има има СПА сегмент, такъв с масажи и релакс-център. "С тази зона допълваме туристическата услуга на територията на община Кюстендил", каза още Атанасов. Второто отделение в банята продължава да работи като традиционна баня по график – за мъже и за жени. С отварянето на релакс зоната се възстановява една от най-старите и ценни традиции на Кюстендил, допълни Атанасов.

"Чифте баня" е обществена баня в централната част на град Кюстендил, построена върху основите на късносредновековна турска баня. Първоначалната турска баня е построена през 1489 г. върху основите на Пауталийския асклепион. През 1910 г. късносредновековната Чифте хамам е частично разрушена и върху основите ѝ е изградена нова, модерна градска баня, със самобитна архитектура. Сега сградата е на два етажа и се състои от две отделения - мъжко и женско. Банята се захранва с топла минерална вода.