Одобрена е местната инициативна група „Невестино - Кюстендил - Трекляно - Бобошево - Кочериново - Рила“

Сдружение „Местна инициативна група Невестино - Кюстендил - Трекляно - Бобошево - Кочериново - Рила“ е одобрено по мярка „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), съобщи на пресконференция кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. С това земеделски стопани и неправителствени организации ще имат достъп по такова финансиране, което беше отказвано години наред с мотива, че Кюстендил е извън възможностите за изпълнение на проекти по Програмата за селските райони.

Финансирането е в размер на близо 6,5 милиона лева. Офисът на сдружението ще бъде в Невестино, като от община Кюстендил за кандидатстване са допустими селата, извън границите на общинския център, посочи кметът Атанасов.

Заложените инвестиции по пера предвиждат финансиране на земеделски стопанства на територията на местната инициативна група (МИГ) в размер на 1 милион лева, за неселскостопански дейности – 800 000 лв., за инвестиции в основни услуги и дребни по мащаб инфраструктури, където допустими партньори са общините, са заложени 1,9 млн. лв. За запазване на местната идентичност, културно наследство и духовния живот на територията на МИГ са предвидени 300 250 лв.

Заложени са средства за сътрудничество с други сдружения, дейности по управление, мониторинг и оценка на стратегията на МИГ. Има и допълващо финансиране по внедряване на иновации в малки и средни предприятия, както и по мярка „Околна среда“.

„Това е голям плюс за територията на общините и селата в община Кюстендил и смятам, че ще има много хора, които ще искат да се възползват от тази мярка“, каза Атанасов.

На територията на Кюстендил досега не е одобрявано съществуването на местна инициативна група. Сега е одобрено и сдружението „Местна инициативна група Бобов дол-Дупница-Сапарева баня“.