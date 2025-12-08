МТИ: Унгарският президент е на посещение в Косово

Подробно търсене

Унгарският президент Томаш Шуйок на посещение в Прищина. 8 декември 2025 г. Снимка: Robert Hegedus/MTI via AP
Прищина,  
08.12.2025 15:30
Унгарският президент Томаш Шуйок посети днес унгарските военни, служещи в Косово, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Унгария се нуждае от храбри войници, които са се отдали на своята страна и са ѝ верни до смърт“, заяви Шуйок по време на среща с военните от унгарския контингент в Прищина.

Той добави, че отдадените войници са особено ценени „във времена, когато жертвоготовността, постоянството и лоялността не се възприемат непременно като най-висши ценности“.

„Тук сте, за да опазвате мира. Така вие защитавате човешкия живот“, заяви Шуйок. „Вие сте гаранти на мира тук. Стабилността и спокойствието на този регион силно зависят от вашата готовност, решителност и саможертва“, допълни той.

