МТИ: Унгарският президент е на посещение в Косово

Унгарският президент Томаш Шуйок посети днес унгарските военни, служещи в Косово, предаде унгарската новинарска агенция МТИ.

„Унгария се нуждае от храбри войници, които са се отдали на своята страна и са ѝ верни до смърт“, заяви Шуйок по време на среща с военните от унгарския контингент в Прищина.

Той добави, че отдадените войници са особено ценени „във времена, когато жертвоготовността, постоянството и лоялността не се възприемат непременно като най-висши ценности“.

„Тук сте, за да опазвате мира. Така вие защитавате човешкия живот“, заяви Шуйок. „Вие сте гаранти на мира тук. Стабилността и спокойствието на този регион силно зависят от вашата готовност, решителност и саможертва“, допълни той.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МТИ)