Подробно търсене

ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: "Имах шанс да покажа офанзивната си игра"

Боян Денчев
ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: "Имах шанс да покажа офанзивната си игра"
ЛеБрон Джеймс за победата над Филаделфия: "Имах шанс да покажа офанзивната си игра"
снимка: АР, Chris Szagola
Лос Анджелис,  
08.12.2025 15:23
 (БТА)

Нападателят на Лос Анджелис Лейкърс ЛеБрон Джеймс коментира победата със 112:108 над Филаделфия в НБА.

„Чувствах се наистина добре в сутрешната загрявка и когато излязох да играя. Що се отнася до четвъртата четвърт, Остин Рийвс беше уморен. И знаете за трудната ситуация на Лука Дончич. Така че имах шанс да покажа офанзивната си игра“, каза Джеймс пред Spectrum Sportsnet.

40-годишният американец отбеляза 29 точки, взе 7 борби и даде 6 асистенции.

Тази победа бележи 1015-ия успех в кариерата на Джеймс, издигайки го на второ място в списъка с победи в редовния сезон на НБА.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:53 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация