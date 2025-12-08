Общинската структура на ГЕРБ в Стара Загора и представители на младежката организация се обявиха за стабилност в държавата

Подкрепяме проевропейското развитие на страната ни и искаме стабилност в държавата. Повече от всякога България има нужда от такава. Нови избори или сваляне на правителството в този момент – на крачка от присъединяване към еврозоната – може да върне хаоса и ни изпрати в безвремие, да повиши цените, инфлацията и създаде страх у хората. Това каза Мартин Мартинов, общински ръководител на ГЕРБ – Стара Загора на пресконференция с участието на общински съветници от партията и представители на младежката организация.

Александър Кьосев, представител на Младежката организация на ГЕРБ, коментира, че младите хора са свидетели на събития, които са част от демократичното общество и протестът е воля на изразяване на свободното мнение на гражданите. „Желая да похваля хората, които го правят. Опасенията ни, обаче, са, че има хора, които искат да се възползват от цялата енергия от протестите и да я насочат в неправилна посока. Видяхме хора с чужди знамена, с различни скандирания и искания. Част от тях са против управлението, други против бюджета, а трети на коренно различна позиция. Ние също на харесваме бюджета, особено като млади хора, които искат да останат и да се развиват в България, с добро и стабилно общество. Искаме стабилно време, за да се приеме еврото и заедно да посрещнем предизвикателствата. В този момент, ако правителството падне, се отваря врата към по-пагубни събития“, коментира той.

Подкрепа към младите, които имат реални искания, изказа и Даниел Петков, областен координатор на Младежка организация на ПП ГЕРБ в Стара Загора. Според него не трябва да се позволява определени личности да оглавяват протестите и да насочват държавата в друга посока – различна от европейското развитие.

Общинският съветник Бояна Танева – Манова коментира, че като млада майка е видяла огромни пропуски в първия вариант на бюджета. „Имаше неща, които не исках да виждам. Бе бюджет на миналото, а не на бъдещето. Няма как ние да задържим младите хора с него. Бюджетът ще бъде ревизиран и се надяваме той да бъде в полза на младежите, на семействата и бизнеса, които искат стабилност и предвидимост. Вярвам, че сега не е момент да искаме оставка на правителството, защото така може да се станем държава, която е стигнала дъното и в нея цари хаос с никаква предвидимост“, каза общинският съветник.

Друг общински съветник – Боян Бабанов, изрази мнение, че не е лесно бюджетът да се съобрази с всякакви идеи и искания. „Като икономист очаквам актуалния бюджет и виждам, че някои искания са отразени. Важно е да имаме икономическа стабилност и заставам с тезата, че на нас като граждани ни трябва стабилност, а не безвремие. Най-големият ни страх е, че при евентуални избори или служебно правителство отново ще попаднем в политически вакуум и необуздана инфлация“, коментира Бабанов.