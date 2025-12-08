Подробно търсене

Асоциацията на българските футболисти подкрепи полузащитника на Левски Асен Митков

Георги Крумов
Асоциацията на българските футболисти / снимка: АБФ
София,  
08.12.2025 15:21
 (БТА)

Асцоацията на българските футболисти (АБФ) излезе с позиция, в която осъди проявите на вербална агресия спрямо футболиста на Левски Асен Митков. Младежкият национал на България бе набеден от привържениците на "сините" за основен виновник за загубата с 0:2 от Славия миналата седмица.

"Асоциацията на българските футболисти изразява своята подкрепа към Асен Митков и категорично осъжда всички прояви на унижение, вербална агресия и заплашителни внушения, насочени към него или към който и да е друг спортист. Подобно отношение е недопустимо и противоречи на ценностите, върху които се гради спортът.

Критиката към представянето на терена е естествена част от футбола, но никога не бива да прераства в лични нападки или действия, които целят да засегнат достойнството и психическото здраве на играчите. Това важи с особена сила за младите футболисти, които имат право на подкрепяща среда, в която да се развиват, да грешат, да се учат и да се доказват.

АБФ вече се свърза с Асен Митков и му предложи пълна подкрепа – включително правна консултация, психологическа помощ, както и всякакво допълнително съдействие, което би могло да му бъде полезно в този неприятен момент. Наш ангажимент е да защитаваме футболистите в България и да гарантираме, че техните права, достойнство и спокойствие са защитени.

АБФ призовава всички фенове и спортни общности да се разграничат от подобни негативни прояви и да работят за една по-здрава, уважителна и градивна футболна атмосфера", казва в своето изявление президентът на Асоциацията на българските футболисти Мила Христова.

По-рано днес от ръководството на Левски също се застъпиха за младия играч.

/ГК/

