Изгубената година в чакане на процедури за енергийно обновяване ще бъде компенсирана с проучвания, каза кметът на район „Слатина“

Годината, която изгубихме в чакане на процедури, ще трябва да компенсираме с повече проучвания на място по време на строителството, каза кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев. Той участва в среща, на която беше представен напредъкът по изпълнението на шестте проекта от процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ от Националния план за възстановяване и устойчивост в район „Слатина“.

Жителите на блоковете са общо 882. Очакваните резултати са подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради и постигане на клас на енергийна консумация В. Сред целите са подобряване на условията на живот на домакинствата, повишаване на качеството на живот на обитателите и намаляване на емисиите на парникови газове. Крайният срок за изпълнение на проектите е до 30 юни 2026 г. Това съобщиха Бистра Гелева и Евелина Досева, членове на екипа за управление на проектите.

Безвъзмездната финансова помощ на блок 47Б е в размер на 2 264 822,67 лв., на блок 26 е 1 484 393,36 лв. Стойността за блок 31 е в размер на 1 110 600,62 лв., на блок 14 възлиза на 1 661 016,14 лв., а на блок 15 в ж.к. “Христо Смирненски” - 1 592 756,75 лв. Финансирането на блок 245 е в размер на 1 307 524,22 лв.

На срещата присъстваха също представители на сдруженията на собствениците, както и на изпълнителите по дейностите. Организатор е екипът за управление на проектите със съдействието на дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“ на Столичната община.