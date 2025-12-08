„Мета“ ще предлага избор за персонализирани реклами във „Фейсбук“ и „Инстаграм“, съобщи ЕК

Компаниятa майка на „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram) - „Мета“ (Meta Platforms) се е ангажирала да предостави на потребителите на двете социални мрежи в Европейския съюз избор относно персонализираните реклами в съответствие с изискванията на Акта за цифровите пазари (DMA), съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

„Мета“ ще даде на потребителите реален избор между това да се съгласят да споделят всички свои данни и да получават напълно персонализирана реклама или да споделят по-малко лични данни и да виждат реклами с по-ограничена персонализация, се казва в изявление на Комисията.