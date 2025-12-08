Подробно търсене

„Мета“ ще предлага избор за персонализирани реклами във „Фейсбук“ и „Инстаграм“, съобщи ЕК

Спас Стамболски
„Мета“ ще предлага избор за персонализирани реклами във „Фейсбук“ и „Инстаграм“, съобщи ЕК
„Мета“ ще предлага избор за персонализирани реклами във „Фейсбук“ и „Инстаграм“, съобщи ЕК
Снимка: AP/Eric Risberg, архив
Брюксел,  
08.12.2025 15:25
 (БТА)

Компаниятa майка на „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram) - „Мета“ (Meta Platforms) се е ангажирала да предостави на потребителите на двете социални мрежи в Европейския съюз избор относно персонализираните реклами в съответствие с изискванията на Акта за цифровите пазари (DMA), съобщи Европейската комисия, цитирана от Ройтерс.

„Мета“ ще даде на потребителите реален избор между това да се съгласят да споделят всички свои данни и да получават напълно персонализирана реклама или да споделят по-малко лични данни и да виждат реклами с по-ограничена персонализация, се казва в изявление на Комисията.

/ЕС/

Свързани новини

23.04.2025 15:09

Еврокомисията наложи глоби на "Епъл" и "Мета" на обща стойност 700 милиона евро

Европейската комисия наложи глоби на "Епъл" (Apple) и "Мета" (Meta) на обща стойност 700 милиона евро, обвинявайки ги в нарушаване на законодателството на ЕС относно цифровите пазари, предаде Ройтерс. "Епъл" ще трябва да плати 500 милиона евро,
12.11.2024 18:33

Европейските потребители на "Фейсбук" и "Инстаграм" ще получат версии с по-малко персонализирани реклами

Потребителите на "Фейсбук" (Facebook) и "Инстаграм" (Instagram) в страните от Европейския съюз ще могат да ги ползват, без да им бъдат предлагани много персонализирани реклами. Технологичната корпорация "Мета" (Meta) ще им предостави тази възможност

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:53 на 08.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация