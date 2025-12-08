Хърватското правителство планира да приеме Национален план за борба с насилието над жени

Хърватският министър на труда, пенсионната система, семейството и социалната политика Марин Пилетич съобщи днес, че в светлината на нови случаи на убийства на жени в последните няколко дни, правителството планира да приеме нов Национален план за борба с насилието над жени и насилието в семейството, предаде хърватското издание "Индекс".

Планът е след етап на обществено обсъждане към момента и се очаква след приключване на обсъждането му в останалите ресори да бъде предложен на заседание на правителството. Той предвижда политики за превенция и конкретна подкрепа на жертвите на насилие, каза още Пилетич.

Хърватското правителство предвижда осигуряване на 32 милиона евро за изпълнение на плана.

"Нашите стратегически документи дефинират три предмета на действие. Първо превенция там, където се появява насилие, където искаме да изпратим ясно послание, че редица специалисти в сферата на възпитанието и образованието, социалните грижи и здравеопазването трябва да работят за превенцията на насилието", посочи Пилетич.

Според информация на организацията "Женска мрежа" тази година 18 жени са били убити в Хърватия. С изменения в Наказателния кодекс от 2024 г. в правната рамка е въведено ново престъпление – утежнено убийство на жена, т.нар. фемицид, информира сайтът на хърватското Министерство на правосъдието, администрацията и дигиталната трансформация. Това престъпление се наказва с минимум десет години затвор.