ОИСР приключи прегледа по присъединителния процес на България в областта на конкуренцията, съобщи КЗК

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е приключила прегледа по присъединителния процес на България в областта на конкуренцията. Това е станало по време на редовното заседание на Комитета по конкуренцията на ОИСР, проведено на 4 декември 2025 г. в Париж, като българската делегация е била водена от заместник-председателя на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков, съобщиха от пресцентъра на регулатора.

На заседанието Чолаков е представил напредъка на страната по темите, за които КЗК отговаря в рамките на присъединителния процес,, се посочва в съобщението. Той е информирал Комитета за приетите от Народното събрание в края на октомври изменения и допълнения в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), с които на практика са изпълнени всички препоръки на Комитета на ОИСР, изискващи законодателни промени.

„Измененията на ЗЗК въвеждат в българското законодателство някои от най-добрите световни практики в сферата на защитата на конкуренцията, като гарантират институционалната стабилност на националния ни орган и по-високата му ефективност с цел подобряване на икономическата среда“, се посочва в изявлението на зам.-председателя, разпространено от КЗК. Той е подчертал и приноса на Народното събрание, неговата Комисия по икономика и иновации, както и на съответните органи от изпълнителната власт за срочното приемане на измененията на ЗЗК, като е изразил благодарност към Секретариата на ОИСР за оказаната подкрепа.

Председателят на Комитета по конкуренция на ОИСР Беноа Кьоре, който оглавява и френската комисия за защита на конкуренцията, е дал висока оценка на предприетите от България мерки за укрепване на капацитета на КЗК и е поздравил страната ни за напредъка по пътя към членството в организацията.

БТА припомня, че в края на октомври Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията бе приет на второ четене от Комисията по икономическа политика и иновации към Народното събрание. Проектът предвижда законодателни промени, основно свързани с изпълнението на препоръки, оправени от Комитета по конкуренция на ОИСР в рамките на преговорния процес по присъединяване на България към организацията.