Белият дом съобщи, че споразумението за „ТикТок“ ще бъде подписано „през следващите дни“

Виктор Турмаков
Изображение: AP Photo/Kiichiro Sato
Вашингтон,  
21.09.2025 08:07
 (БТА)

Белият дом съобщи, че се очаква споразумението за американския бизнес на платформата за споделяне на кратки видеоклипове „ТикТок“ да бъде подписано през следващите дни.  Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви пред американския телевизионен канал „Фокс Нюз“, че подробностите за бъдещето на приложението в САЩ „са вече договорени“, предаде ДПА.

„Сега просто трябва да бъде подписано споразумение и това ще се случи. Очаквам, че през следващите дни“, заяви Левит.

Компанията майка на „ТикТок“, базираната в Пекин „БайтДанс“, се сблъсква с месеци на несигурност около дейността на приложението в САЩ, където то има около 170 милиона потребители.

Американски служители изразиха загриженост, че китайското правителство може да получи достъп до огромни количества лични данни и да използва платформата, за да упражнява политическо влияние. „ТикТок“ и „БайтДанс“ отхвърлиха това.

Левит заяви, че съгласно сделката „ТикТок“ ще бъде „мажоритарно собственост на американци в САЩ. Ще има седем места в управителния съвет, който контролира приложението в САЩ, и шест от тези места ще бъдат американски.“

„Данните и поверителността ще бъдат ръководени от една от най-големите американски технологични компании - „Оракъл“, а алгоритъмът също ще бъде контролиран от Америка“, продължи Левит.

Съгласно закон, приет миналата година, американският бизнес на „ТикТок“ трябваше да бъде продаден от „БайтДанс“ или изваден от офлайн до 19 януари. Тръмп се съгласи на отсрочка, след като встъпи в длъжност през януари, като многократно забавяше прилагането му, въпреки че нямаше правно основание за това.

В САЩ „БайтДанс“ - и следователно „ТикТок“ - се разглеждат като китайски компании. „БайтДанс“ възразява, че компанията е 60% собственост на международни инвеститори и е базирана на Каймановите острови.

Свързани новини

20.09.2025 22:33

Граждани на САЩ ще получат 6 от 7 места в борда на директорите на американските операции на „ТикТок“ , съобщи Белият дом

Споразумението между Вашингтон и Пекин за бъдещето на „ТикТок“ ще включва това американци да получат шест от седем места в борда на директорите на американските операции на платформата за споделяне на кратки видеоклипове, предаде Ройтерс.
19.09.2025 19:55

Тръмп ще разговаря през октомври със Си Цзинпин на срещата на върха на АТИС

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне в края на следващия месец с китайския си колега Си Дзинпин на срещата на върха на организацията на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в Южна Корея, предаде Асошиейтед
19.09.2025 19:35

Европейските борси закриха низходящо последната за седмицата търговска сесия, като фокусът е насочен към телефонния разговор между Доналд Тръмп и Си Цзинпин

Водещите индекси на основните фондови пазари в Европа закриха низходящо последната за седмицата търговия, като фокусът е насочен към разговора между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Цзинпин в опит да постигнат споразумение, което да

